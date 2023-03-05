遊行取消．拆局｜「暴力團伙」未解決　示威之都勢難「復常」

香港婦女勞工協會早前成功取得警方的不反對通知書，原訂今日（5日）舉行爭取婦女權益遊行，惟昨晚突然宣布取消。警方稱，留意到網上有「暴力團伙」響應遊行，重申任何人都不應在不反對通知書無效後參加任何非法集結。

有知情人士指出，近日網上有人藉遊行提出激進及港獨言論，警方及主辦單位曾多次開會作風險評估，研究改期或取消，但始終未能解決被「騎劫」的可能性，只能「遺憾地取消」。不過，事件亦反映現今政治環境下，所有遊行集會一旦有「暴力團伙」聲言要介入，是否就無法如常舉行？香港是否從此告別「示威之都」稱號？前保安局局長黎棟國認為，任何組織日後在籌備活動時，均要一併考慮「相關風險」，是否有足夠能力應付突發情況，否則後果嚴重。



3月5日，警方於灣仔一帶高調巡邏



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女工協會遊行是本港全面放寬防疫措施後，首個獲發「不反對通知書」的大型遊行，有知情人士指出，今次主辦單位臨時取消遊行，與是否前「民陣」背景無關，主要是過去數日，有人在網上包括telegram等社交娸體，發表激進及港獨言論，揚言「屠龍小隊歸位」，以號召他人參與今次遊行。

未遵守「不反對通知書」恐違《公安條例》

知情人士表示，警方及主辦單位多次就風險評估開會，席間羅列出多個可能性，雙方曾討論解決方案，例如改期、取消等，但為確保參與遊行婦孺的安全，及以免被「騎劫」演變成暴力事件，主辦單位參考意見，平衡各方利弊後，主動提出取消遊行。

據警方原本發出的「不反對通知書」，遊行人數規定100人，主辦單位必須確保安全有序進行，而且，必須確保符合《香港國安法》，不會構成不利國家安全情況。知情人士認為，遊行最終若被「騎劫」，主辦單位有可能要承擔違反《公安條例》風險。

今次遊行被指涉及「暴力團伙」介入，最終基於風險評估而取消，換言之，是否只要有任何人聲稱要以暴力手段參加本來合法舉行的遊行，無論是否真有此事或只是有人惡意虛報，都令遊行主辦單位面對難以承受的違法風險？未來在香港要舉辦示威遊行，只要有身份未明的人在網上發表類似「騎劫」活動的言論，主辦者是否根本難以撇除所有刑責？到底甚麼的情報或證據，可顯示即將舉辦的公眾活動有出現違法情況的風險？本港要再舉辦遊行，主辦單位要承擔的壓力會否與過去相比變得極不對稱？

曾任保安局局長的新民黨立法會議員黎棟國表示，今次主辦單位的決定，是負責任的做法。（資料圖片）

黎棟國：組織辦遊行需一併考慮被「騎劫」風險

曾任保安局局長的新民黨立法會議員黎棟國表示，今次主辦單位的決定，是負責任的做法。他指，假如在遊行期間出現危害社會安全事件，警方會指示中止活動，因此主辦單位要考慮是否有能力維持秩序，或緊急解散活動，若遊行遭「騎劫」，規模較細的組織，未必有足夠人力物力去應付突發情況，勉強進行後果可能更嚴重，將來有意舉辦遊行的組織，亦需要將可能面對的風險一併考慮。