婦女勞工協會取消周日遊行　形容是遺憾決定　原為復常後首個遊行

香港婦女勞工協會（女工協會）原定明日（5日）上午舉行爭取婦女權益保障、消除歧視偏見遊行，為全面放寬防疫措施及取消口罩令後，首個獲警方發出不反對通知書的大型遊行，不過，女工協會今晚（4日）在Facebook宣布，原定明日舉行的婦女節行動，並形容是很遺憾的決定，並就此致歉。



▼3月4日 女工會遊行前警方巡查及放置鐵馬▼



消息：遊行或被騎劫 活動存一定風險

較早前有消息指，有人在網上號召及動員公眾人士參與遊行，當中不乏激進言論，例如有人曾於網上帖文稱「屠龍小隊歸位」。消息估計，出席人數有機會超過警方批准的100人，擔心遊行或會被騎劫，令活動存在一定風險。

明日遊行原定計劃於早上11時在灣仔修頓球場外集合起步，沿行人路西行，遊行至終點的金鐘政府總部，活動內容包括由不同處境的婦女發聲，以及向當局遞信，主辦方預計指有100人出席，主辦方亦須確保遊行符合《香港國安法》。警方今日派員到金鐘一帶巡視，又放置鐵馬等。