CDIA設學院培育青少年　陳國基：期待政商民繼續合力扶育下一代

專為基層青少年提供職場教育培訓的青少年發展企業聯盟（CDIA）踏入十周年，今日（5日）舉行慶祝活動，並宣布將成立READY學院，加強培育工作，幫助下一代認識自己的興趣潛能。政務司司長陳國基在活動上致辭時提到，聯盟的工作與政府推出的《青年發展藍圖》相輔相成，他期待政、商、民三方繼續通力合作，悉心扶育下一代。



▼3月5日 青少年發展企業聯盟舉行十周年慶典▼



已為2000名基層青少年提供職場體驗機會

成立於2013年的青少年發展企業聯盟，通過推行READY計劃及Y-WE我才有用青少年工作體驗計劃，至今已讓2,000名16至20歲基層青少年提供職場體驗機會。聯盟今日在十周年慶祝活動，宣布會將READY計劃提升為READY學院，將培育工作進一步規範化及系統化。

青少年發展企業聯盟主席陳龔偉瑩表示，READY學院將專注切實聚焦於培育下一代的課程設計和執行，而聯盟本身會專注於機構層面的發展工作，包括負責為學院籌募經費及建立社會和商界企業網絡等，讓下一代的職場培育工作有更廣闊和持續的發展空間。

政務司司長陳國基致辭時表示，期待政、商、民三方繼續通力合作，悉心扶育下一代。（政府新聞處）

陳國基：聯盟與《青年發展藍圖》相輔相成

該聯盟十周年的慶祝活動，有達一千人參與，包括受惠青少年及家長。政務司司長陳國基、公務員事務局局長楊何蓓茵、民政及青年事務局副局長梁宏正，青年專員劉家麒和社會福利署副署長黃國進均有出席。

其中政務司司長陳國基在致辭時提到，聯盟的兩項計劃，為基層青年提供生命教育、生活技能、生涯規劃的培訓課程，以至幫助他們及早體驗社會和職場。他表示，過去不少工商界企業和政府部門都很踴躍支持「Y-WE計劃」，提供豐富多元的職場體驗機會，既涵蓋金融、工程、醫護、零售，也包括創科、電競、創意產業等。

扶育孩子是一個漫長的過程。先鬆土後栽種，容不下半分心急，要有時間和連續性。 青少年發展企業聯盟主席陳龔偉瑩

陳國基認為，聯盟的努力及付出，與政府去年年底推出的《青年發展藍圖》相輔相成，鼓勵青年積極探索，也讓他們了解各行各業的最新發展，探索未來的發展方向。他續指，樂見聯盟宣布成立READY學院，並期待政、商、民三方繼續通力合作，悉心扶育下一代茁壯成長。