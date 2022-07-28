就業｜6成受訪青少年感香港搵工難　勞聯促政府增資源辦職業體驗

在香港年滿15歲雖可工作，但要成功就業不容易。港九勞工社團聯會今日（28日）公布香港青少年就業情況研究調查結果，逾六成受訪者認為在香港難以找到工作，主要原因是專業知識不足、工作經驗或學歷不符合公司要求，僅有約兩成認為學校現時的生涯規劃課程提供的資訊對其規劃未來職業發展有幫助。勞聯促政府優化生涯規劃課程，增加資源支持職業體驗活動；並加強勞商校合作，提高求職訓練實用性。



▼7月28日 勞聯公布香港青少年就業情況研究調查結果▼



33.7%受訪15至19歲青少年未有職業方向

港九勞工社團聯會在今年6至7月，分別以實體及網上問卷形式訪問15至19歲青少年，共收回101份有效問卷。結果發現，63.3%受訪者認為在香港難以找到工作，分別有71.3%及59.5%受訪青少年認為專業知識不足、以及工作經驗或學歷不符合公司要求是導致就業困難的主因。另外，有33.7%受訪者表示暫無目標職業。

僅兩成多人認為生涯規劃教育課程資訊有用

調查結果也顯示，只有22.8%受訪者表示校內的生涯規劃教育課程，能提供對其規劃未來職業發展有幫助的資訊，反映現時教育局的生涯規劃課程未達課程目標。各有61.4%受訪者表示最希望獲得應聘技巧和行業資訊，但校內較少舉行模擬求職活動及行業體驗工作坊。

教育局目標於2024/25學年，可全港高小推行生涯規劃教育。（資料圖片）

逾四成人不認識應用學習課程

調查中亦有42.6%受訪者不認識同時提供職業領域實踐與理論的應用學習課程（Applied Learning, ApL）。事實上，全港467間中學，現時僅有167間中學有開辦應用學習課程，反映應用學習的推廣並未普及。

勞聯促改善生涯規劃課程 加強勞商校合作助青少年就業

勞聯建議當局改善現時的生涯規劃課程，增加資源支持職業體驗活動，同時加強推廣應用學習。另外，政府應加強勞商校合作，提高求職訓練實用性，幫助青少年就業。