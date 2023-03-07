扶貧委員會｜施麗珊冀新一屆委員會訂減貧目標　維持公布貧窮報告

新一屆扶貧委員會周一（6日）舉行首次會議，政務司司長陳國基指本屆政府會秉持精準扶貧策略，把資源投放到最需要幫助的人身上。扶貧委員會委員、社區組織協會副主任施麗珊指出，疫情前，貧窮人士的生活已不好過，主要是因為工資低，疫情以後，他們可能還再要面對減薪等問題，故希望精準扶貧下，可制定扶貧優次，包括提升貧窮人士的收入及就業機會。她更希望政府及新一屆扶貧委員會可訂下一個較明確的減貧目標數字：「無可能（貧窮）線以下都幫晒，但希望可訂下目標，貧窮減幾多，同幫邊班人先。」



貧委員會委員、社區組織協會副主任施麗珊指，疫情以後，貧窮人士可能要面對減薪等問題，故希望精準扶貧下可制定扶貧優次，包括提升貧窮人士的收入及就業機會。（資料圖片）

上屆扶貧委員會原定去年12月上旬舉行最後一次會議，但臨時取消，就連最新一份貧窮報告至今亦未知何時才公布。施麗珊今日在電台節目表示，希望港府會繼續公布貧窮報告，因以往的報告分析好詳盡，也可以從而得知政府的介入政策成效。

施麗珊又認為應保留貧窮線，因貧窮線仍有其用處，但可研究需否增加數條貧窮線，例如非恒常現金政策介入後，以助更細緻分析數據，深化扶貧措施：「政府可能話外界成日只比較介入前嘅貧窮數字，但上一次貧窮報告有幾條線顯示出嚟，好有幫助。」

施麗珊又指，疫情前，貧窮人士的生活已不好過，主要是因為工資低，疫情以後，他們可能還再要面對減薪等問題，故她希望精準扶貧可制定扶貧優次，包括提升貧窮人士的收入及就業機會。她更希望政府及新一屆扶貧委員會可訂下一個較明確的減貧目標數字：「無可能（貧窮）線以下都幫晒，但希望可訂下目標，貧窮減幾多，同幫邊班人先。」

政府指，本屆政府秉持精準扶貧策略，把資源投放到最需要幫助的人身上。（資料圖片/高仲明攝）

陳國基周一在主持新一屆扶貧委員會第一次會議後指，本屆政府秉持精準扶貧策略，把資源投放到最需要幫助的人身上，期待與各委員緊密合作，研究、識別並支援精準扶貧的目標群組。政府又指去年10月啟動的青年活動「共創明『Teen』計劃」進度良好，會適時檢討計劃第一期的成效，務求計劃第二期更臻完善，亦透露將為學員成立「校友會」。