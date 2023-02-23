預算案｜議員質疑扶貧不足難投支持票　陳茂波：作為官員不受脅迫

新一份《財政預算案》昨日（22日）出爐，因應政府財赤壓力，預算案不免要「少糖」。財政司司長陳茂波今日（23日）出席立法會財務委員會回答議員提問。選委界江玉歡質疑預算案對中產欠缺關顧，認為中產下流問題愈來愈嚴重，形容中產飯碗「有飯無餸」。陳茂波聽聞後，冷笑一聲並反問甚麼才是最公平，指政府已盡量兼顧，希望市民體諒。



社福界狄志遠則炮轟預算案對扶貧工作隻字不提，又指政府削減社福界恆常開支，但同時政府不同部門的首長級要求加薪，對社福界不公平，揚言：「我好難支持《財政預算案》。」陳茂波聽罷直言：「我作為特區官員係不受脅迫，不能以個投票，支持與反對嚟迫我做一樣我覺得唔合適、唔應該做嘅事。」



江玉歡指中產欠關顧 陳茂波冷笑：甚麼才是最公平？

江玉歡表示，政府提出累進差餉，能者自付，但這如何鼓勵能者在香港置業及投資？她又認為，預算案對中產欠缺關顧，形容中產貧窮、向下流的問題愈來愈嚴重：「中產除咗一層樓就乜都無……有中產計過，如果有兩個小朋友嘅中產只有1萬元『着數』。」她續指政府說要「睇餸食飯」，但中產碗飯是沒有餸，只是在吃白飯。

陳茂波在回答中產問題前，他先冷笑一聲，續反問江玉歡甚麼才是最公平。他指，即使全民派電子消費劵，也有市民質疑為何要派發給富人，認為做法不公平。他認為，應要考慮在合適範疇上能者多付，強調有盡力兼顧中產人士的情況，如過去數年已少收中產200多億元稅收，希望市民諒解。

狄志遠不滿削社福開支及無提及扶貧支出

狄志遠批評，新一份財政預算案中對扶貧隻字不提，指《施政報告》中提到「精準扶貧」，但預算案對扶貧工作的撥款「一毫子都無」，問陳茂波：「司長係咪期望我哋嘅扶貧委員會手指指、間唔中開下會，我哋嘅精準扶貧就會做好？」他不滿政府過去削減社福界1%的開支，揚言如果政府不收回做法或提出解決方案，「好難支持預算案」。

陳茂波直言：「我作為特區官員係不受脅迫，不能以個投票，支持與反對嚟迫我做一樣我覺得唔合適、唔應該做嘅事。」他又指，政府在社福界的開支達1,290億元，屬於開支最大的範疇，強調政府是否關心弱勢社群，不能片面看預算案中有無一、兩項扶貧措施，反問預算案當中安老、照顧者支援，難道不是扶貧工作嗎？他重申政府已盡力提供協助。