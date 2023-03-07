通關｜一個月錄140萬人次內地客　單日最高峰達8.6萬人南下

香港與內地全面通關「滿月」，內地訪港旅客持續上升，過去一個月錄得近140萬人次來港，平均每日有4.8萬人次。其中，內地客集中在周六來港，本月4日錄得最高南下人流，當日錄逾8.6萬人次。至於羅湖、落馬洲支線及高鐵西九龍繼續成為三大最多內地客使用關口，合計有818,561人次，佔整體訪港內地客近六成。

不過，對比疫情前的2019年1月，單月訪港旅客人次高達678.4萬，即日均約21.9萬人次，與現時相比仍有一段距離。



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根據入境處數字，2月6日中港全面通關當日，內地訪港旅客有23,587人次，至3月6日已倍增至48,928人次，經統計一個月內共有1,396,907人次，即平均每日訪港內地客有4.8萬人次。

集中周末來港 呈上升趨勢

內地客主要集中在周末來港，2月11日、18日、25日及3月4日的四個周六，分別有49,338、69,992、80,269及86,811人次訪港，呈上升趨勢。

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主要經羅湖、落馬洲支線及高鐵來港

在各個管制站當中，內地客最常使用羅湖口岸南下，過去一個月累計295,809人次，其次為落馬洲支線有278,283人次，高鐵西九龍站則錄244,469人次。深圳灣有204,213人次，新啟用的香園圍就有72,327人次，文錦渡亦有15,048人次。

另外，經澳門及珠海來港的內地客當中，港珠澳大橋有63,201人次，港澳客輪碼碩有15,877人次，合共有79,078人次。

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翻查資料，入境處於2019年全年錄得4,361萬內地旅客入境人次，即日均約12萬內地客訪客，與近日高峯期的8萬多人次仍有一段距離，暫只回復至疫情前的七成左右。