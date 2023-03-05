何珮珊指通關後水貨活動變活躍　護膚化妝品、海味、紅酒較熱門

中港迎來全面通關，走水貨問題亦重臨香港，上水一帶不時可見水貨客。海關關長何珮珊於電視節目表示，全面通關後，水貨活動開始活躍，近期熱門水貨貨品，包括護膚品、化妝品、海味、紅酒等。她表示，雖然根據法例，化妝品並非違禁品，但走私到內地會逃過當地稅收，因此香港海關會與內地有關部門合作，提供有用資訊，打擊團夥式走私活動。

另外，近日政府宣布增加煙稅，社會關注會否加劇私煙問題。何珮珊表示，對上一次加煙稅是2014年，已有多年未加，惟近年檢獲的私煙量節節上升。她認為，私煙與加稅未必有大關係，反而是由於疫情影響運輸成本，私煙集團因而透過海運，大規模走私煙草。



▼水貨集團交收三部曲：「派貨」「分貨」「取貨」▼



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何珮珊於無綫節目《講清講楚》表示，全面通關後，水貨活動變得活躍，其形式與過往未見大分別，仍然是「螞蟻搬家」式走私。她續指，水貨貨品會按季節性改變，視乎需求轉變，近期的熱門貨品為護膚品、化妝品、海味、紅酒等。

主持提到化妝品並非違禁品，問到如何打擊水貨行為，何珮珊表示，執法上確實不會理會對方是否水貨客，只能針對是否帶有違禁品及受管制物品，如未有違反香港法例，確實無理據執法。不過她亦指，現時水貨活動背後涉及團夥式行為，採用一條龍式走水貨，背後有龐大資金，逃過內地稅收，因此香港海關與內地有關部門合作，提供本地資訊，結合兩地資料，嘗試找出幕後主腦。

海關關長何珮珊（資料圖片／廖雁雄攝）

另外，《財政預算案》提到增加煙稅約三成。何珮珊表示，在2014年加煙稅後，直至2019年，每年檢獲5,000萬至7,000萬支私煙；然而在疫情之下，過去三年卻由檢獲2億支，增至去年的7億支。她續指，即使未加煙稅，過去三年檢獲量卻創新高，相信與有疫情有關，由於運輸成本增加及延誤，令私煙集團採用海運，將大量煙草走煙到港。她相信，加煙稅與私煙未有大關係。

▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅三成▼



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何珮珊於上任初期曾提到維護國安，防止「軟對抗」滲透。她指前線職員已加強意識，執行日常職務時，會特別留意是否有相關物品流入香港，一旦有發現會交予國安部跟進。