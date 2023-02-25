水貨客｜警方指通關後活動再萌芽　貨物疊到人咁高　上水拘1女子

香港與內地通關後，上水水貨客活動重現。警方聯同食環署周五及周六（24及25日）在上水展開「沃土」行動，打擊區內水貨活動，並採用錄影執法方式。行動中票控兩男兩女，並拘捕其中一名46歲女子涉阻街，檢走其約3萬元貨品。



警方稱，留意到1月8日兩地通關後，上水水貨情況正在萌芽，有水貨檔以螞蟻搬家形式「駁腳」分貨，部份水貨客貨物擺佔大部份行人路「（疊起）高到好似人咁高」，影響居民出入。



▼2月9日 警方食環署入境處及港鐵在上水區水貨黑點聯合行動▼



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票控4名本地人 46歲女子同一地點阻街今被捕

警方上水分區指揮官警司馮雅政今日（25日）表示，警方昨日及今日聯同食環進行行動，並採用錄影執法方式舉證，共票控兩男兩女，為年齡介乎38至51歲的本地人。她表示，昨被票控的一名46歲女子，今日行動又見她在同一地點犯案，故以涉對公眾地方造成阻礙將她拘捕，她目前仍被拘留調查，警方會考慮充公涉案約3萬元貨品，並在法庭強調其為重覆犯案者，以冀法庭判處適當刑罰，增加阻嚇性。

警方有水貨檔在港鐵站以螞蟻搬家形式分貨 影響居民生活

馮又說，自1月8日通關後，警方正密切留意上水水貨客情況，並發現水貨客活動正在萌芽，有水貨檔在港鐵站以螞蟻搬家形式分貨，即續稱「駁腳」，貨品大多涉及日常用品，包括化妝品、奶粉、波鞋及藥物等，擺佔行人路又阻塞街道滋擾市民，影響居民生活。

食環署北區環境衞生總監黃立人（左）及警方上水分區指揮官警司馮雅政（右）講解聯合打擊上水水貨客行動。（警方影片截圖）

她指，截至2月23日，警方在7星期內已聯同不同執法部門進行26次打擊水貨行動，又9次聯同食環署在水貨黑點巡查，採取先勸籲、後警告再票控等做法，但見不少水貨客在執法者視線外又再故態復萌，故今次行動改以錄影執法方式，加強舉證。

馮雅政稱，相關案件仍在調查中，但今次票控及拘捕人士中，有人最長時間在現場派貨「駁腳」達1小時、即阻街1小時，又指行人路約闊兩米，但貨品體積卻達1.5米乘1.5米，「高到好似我人咁高」，令行人被迫走出單車徑，造成明顯影響。

食物環境衞生署北區環境衞生總監黃立人則表示，自通關後已派員加強巡查北區水貨黑點，及加強清潔街通等，留意到上水區黑點與以往相約，大概集中在上水港鐵站及石湖墟等。

▼水貨集團交收三部曲：「派貨」「分貨」「取貨」▼

