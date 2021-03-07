婦女節│羅致光：女性抗疫貢獻明顯　周一將與特首分享支援政策

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-07 12:16

明日是國際婦女節，勞工及福利局局長羅致光今日（7日）發表網誌，提到在對抗新冠肺炎疫情下，女性的貢獻尤為明顯，除了領軍人物都是女性外，許多醫護、院舍照顧員均是女性，她們無懼挑戰，緊守崗位，悉心照顧病患、扶持老弱，值得社會肯定。 羅透露，明日會與行政長官及婦女事務委員會主席，以視像形式，分享政府不同政策局及部門對婦女的支援政策及措施。

勞工及福利局局長羅致光在網誌提到，在對抗新冠肺炎疫情下，女性的貢獻尤為明顯。（資料圖片）

羅致光在網誌表示，現時香港勞動人口中，婦女佔了一半，不少都是雙職婦女，作為家庭照顧者，婦女日常照顧家中長幼，面對龐大的壓力。政府今年着力完善社區上配套，加強對照顧者的支援以減輕負擔，在幼兒照顧、安老及康復服務的福利設施制訂以人口為基礎的規劃比率，讓婦女能夠更靈活自主地選擇自己的理想生活，積極投入社會。

羅致光在網誌表示，現時香港勞動人口中，婦女佔了一半，不少都是雙職婦女。 (資料圖片)

增加幼兒中心的數目

在幼兒照顧方面，政府會增加幼兒中心的數目、提升幼兒中心的資助水平和合資格人員的人手比例、優化「鄰里支援幼兒照顧計劃」，及加強課餘託管服務。

安老服務方面，增加資助家居照顧服務的服務名額、增加「長者社區照顧服務券試驗計劃」下服務券數目、增加資助安老服務宿位，及提升私營安老院服務質素。

至於康復服務，增加到校學前康復服務的名額，讓有特殊需要的小朋友能盡早得到所需的訓練、豁免輪候特殊幼兒中心學習訓練津貼的家庭入息審查，及增加殘疾人士家長及親屬資源中心數目。

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「性別課題聯絡人」網絡兼顧兩性不同需要

羅續稱，政府已建立一個公私營、跨界別的「性別課題聯絡人」網絡，當中包括超過三百名來自政府決策局及部門，以及上市公司和社會福利界的代表，共同推動及實踐性別主流化，鼓勵不同界別在各自範疇的決策過程中考慮性別觀點，兼顧兩性不同需要。

羅指樂見愈來愈多私營企業響應政府呼籲，透過支持母乳餵哺、容許彈性上下班時間、提供比法例要求更長的產假等，支援職場上的婦女。政府會繼續加強相關推廣工作，推動家庭友善僱傭措施。

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