衞生防護中心辦公室4塊石屎跌落假天花　最大長兩呎　遲4日公布

衞生署今（7日）公布，上周五（3日）例行維修檢查期間，於衞生防護中心大樓一間工作間發現有石屎碎件遺留於假天花內，總共有四塊，最大的一塊面積約65厘米乘45厘米（長2英呎、闊1.5英呎），署方延遲4日始公布。中心指由於假天花承托得宜，石屎碎件並沒有損毀假天花或進一步掉落工作間內。



署方得悉事件後已立即聯絡建築署以進行緊急檢查及維修工程，並已要求建築署全面檢查大樓內的所有處所的天花。今日得悉大樓相關樓層檢查工作初步完成，未有發現其他石屎碎件，全面檢查工作預計於本周內完成。



衞生防護中心有石屎剝落，最大的一塊面積約65厘米乘45厘米。(資料圖片)

事發衞生防護中心大樓地下感染控制處工作間

繼青山醫院被揭發去年11月有石屎跌落病床枕頭邊後，衞生署今公布，政府工程人員於上周五（3日）進行例行假天花和冷氣系統維修檢查期間，發現衞生防護中心大樓地下感染控制處的一間工作間，有四塊石屎碎件遺留於假天花內，最大的一塊面積約65厘米乘45厘米。

衞生署：假天花承托得宜 無人受傷

衞生署強調，由於假天花承托得宜，石屎碎件並沒有損毀假天花或進一步掉落工作間內。工作間近期並沒有接待訪客，事件中無人受傷。署方得悉事件後已立即聯絡建築署以進行緊急檢查及維修工程，並已要求建築署全面檢查大樓內所有處所的天花。

署方續指，今日得悉大樓相關樓層檢查工作初步完成，未有發現其他石屎碎件，全面的檢查工作預計於本周內完成，署方正積極跟進情況。