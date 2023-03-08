亂拋垃圾罰款倍增至3000元　店舖阻街罰6000元　今年第四季生效

政府計劃修訂《定額罰款條例》，調高亂拋垃圾罰款金額，由1,500元增加一倍至3,000元，店舖阻街及非法棄置建築廢物則會增加三倍至6,000元，政府預計最快今年第二季向立法會提交修訂草案，若年中獲通過，新罰款將於今年第四季生效。



根據環境局呈交立法會文件，當局建議增加《定額罰款條例》中九項罪行的罰款，以增加阻嚇力，當中分別為：

罰款金額由1,500元增加至3,000元



1) 未經准許而展示招貼或海報

2) 將扔棄物或廢物棄置在公眾地方

3) 在公眾地方吐痰

4) 犬隻糞便弄污街道

5) 在郊野公園及特別地區棄置廢物

6) 在郊野公園及特別地區吐痰

7) 海上棄置廢物

罰款金額由1,500元增加至6,000元



8) 店鋪阻街，即在公眾地方造成阻礙

9) 非法棄置大量建築或其他廢物，即非法擺放廢物

下階段研「累進式定額罰款」

當局亦建議，修訂《定額罰款條例》，讓食環署、房屋署、康文署及漁護署亦有權就「非法擺放廢物」罪行發出定額罰款，另授權環保署就「將扔棄物或廢物棄置在公眾地方」罪行發出定額罰款，相關執法部門會制訂執法指引，以確保執法標準一致。

環境局預計，最快於今年第二季向立法會提交修訂條例草案，若今年中獲通過，經提高的定額罰款金額最快可於今年第四季生效；下階段會研究「累進式定額罰款」，以提高對重複違法者的阻嚇力。