垃圾徵費｜垃圾袋重新招標不限設廠地　謝展寰：有信心今年內實行

政府就垃圾徵費計劃的指定垃圾袋重新招標，取消部分條款，包括不再要求製造商需在香港設廠。環境及生態局局長謝展寰表示，之前招摽發現，價格較原來預算昂貴很多，因此刪除部分標書要求，認為指定垃圾袋在哪裏設廠已經不是關鍵，有信心今年內仍可以實行計劃。



早前「綠在觀塘」將收集到約3噸紙包飲品盒交予回收商碧瑤處理，但碧瑤未轉交指定回收機構「喵坊」。謝展寰表示，已按合約向「綠在觀塘」發出警告及作出懲處，重申事件並非普遍的問題。



之前標書超預算 重新招標刪要求

謝展寰今日（28日）在港台節目《星期六問責》表示，之前招摽垃圾徵費的指定垃圾袋製造合約，發現價格較原來預算昂貴，並超出預算，因此決定重新招標，標書會刪去必須在香港設廠的要求，膠袋的回收物料比例亦會降低，並會取消必須有30日膠袋儲存量的規定，希望可以降低標價。

他指刪去必須在港設廠要求，可省卻在港設廠的時間，「製造商在哪裡設廠也可以接受，不論內地或在其他地方設廠也沒有太大關係。」他有信心今年內仍可以實行計劃。

收費初期不會大量檢控市民

謝展寰補充，香港的下游回收業界本來就不多，當局會要求中央處理收集廢膠，除了要求到屋苑收集，也要求交予認可下游回收商將廢膠轉做原料，並按原料數量付錢。因此即使製造商不在港設廠，但需由本地回收商收集原料，可以加大本地回收能力，也避免以往回收物料被混合到一般垃圾處理的問題。

他又指，政府會著重宣傳教育，推行垃圾徵費時，不會聘用大量人手去埋伏檢控市民，而是建立社會風氣，改變市民的行為。

▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼



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向「綠在觀塘」發警告和懲處

早前「綠在觀塘」將收集到約3噸紙包飲品盒交予回收商碧瑤處理，但碧瑤未轉交回收機構「喵坊」。謝展寰表示，初步調查所知，「綠在觀塘」將紙包飲品盒交予碧瑤後，對方未有轉交喵坊，「綠在觀塘」也不知飲品盒下落，承認有疏忽。謝展寰指已按合約向「綠在觀塘」發出警告及作出懲處，重申事件並非普遍的問題。

謝展寰補充，按碧瑤的說法，已將飲品盒交予第三方下游回收商，但具體情況仍有待當局調查。