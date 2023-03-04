垃圾徵費｜調查︰45%受訪者不了解收費　近30%每日最多只願付$0.1

政府有意在今年實施垃圾徵費，及提前管制即棄外賣餐具，有商會在今年初展開調查，發現有45%表示不了解垃圾徵費，若按現時每月的垃圾量，29%受訪者只願意每月為垃圾徵費付出最多3元，即平均每日約0.1元。即棄外賣餐具方面，有79%在一周內均使用即棄外賣盒，每人每周使用8個外賣盒。



商會建議政府應多渠道與民間及商界合作宣傳新例，有飲食界代表提到垃圾徵費無可避免增加成本，包裝盒亦為利潤帶來壓力，建議政府考慮替代外賣餐盒的生產商制度。



調查︰平均每人每周使用8個外賣盒

浩洋青年商會在今年1月12日至2月24日，以實地訪問及網上形式收集共462份有效問卷。調查顯示，45%受訪者表示不了解垃圾徵費措施，按現時每月的垃圾量，29%受訪者只願意每月為垃圾徵費付出最多3元，即平均每日約0.1元；亦有27%願意付出3.1至5元，僅21%願意5.1至7元。

至於今年第四季實施的首階段管制即棄膠餐具，僅37%受訪者表示了解措施。使用頻率方面，有79%在一周內均使用即棄外賣盒，僅21%表示完全不使用。按調查計算，即平均每人每周使用8個外賣盒。此外，有60%受訪者認同重用餐盒系統可代替即棄外賣盒。

金記冰室徐汶緯︰垃圾徵費無可避免增加成本

浩洋青年商會會長馬國健建議，政府可從不同渠道，與民間及商界合作宣傳環保新例，並推動源頭減廢及回收重用。政府在管制即棄外賣盒同時，應提供可接受方案，例如研究推動重用餐盒系統。

金記冰室老闆、稻苗飲食專業學會會長徐汶緯則提到，包裝盒為利潤帶來很大壓力，建議政府考慮替代外賣餐盒的生產商制度。他又表示，垃圾徵費亦無可避免會增加成本，或可考慮其他方案如廚餘機，或外賣保溫壺。

立法會環境事務委員會委員陳家珮認為，現時的膠袋稅及入樽機成效不大，反而教育、獎賞及提供誘因更為重要，例如減用塑膠時，提供求折扣優惠，並鼓勵公務員走塑。