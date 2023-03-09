醫院連環跌石屎　醫管局一份合約將43間醫院樓宇勘察批予富士達

醫管局近日接連發生醫院有石屎跌落事件，行政總裁高拔陞周三（8日）表示，現時七個聯建築物勘察工作，均由富士達建築及工程顧問有限公司一間負責。局方回覆查詢時指，勘察項目是一份合約涵蓋七個聯網的相關顧問服務，共涉43間醫院。



立法會議員林哲玄及社區組織協會幹事彭鴻昌均表示，應檢視一份合約全包制度，因現時如一間樓宇勘察公司出現問題，就無法找其他公司作補救。不過，彭鴻昌補充，須了解事件是否涉樓宇勘察問題，如果是樓宇質素問題則「拆幾多張都無用。」



+ 1

醫管局：根據既定招標程序批出合約予富士達

醫管局近日接連發生有石屎剝落事件，繼青山醫院去年11月有病房天花石屎跌到病床後，屯門醫院男廁去年5月曾塌天花，最新葵涌醫院數日前也發生同類事件。行政總裁高拔陞周三證實，現時七個聯網的樓宇勘察項目，均由富士達建築及工程顧問有限公司負責，相關合約期至11月屆滿。

局方表示，七個聯網樓宇勘察項目是以一份顧問服務合約批予富士達，當時根據既定的招標程序，邀請相關政府認可顧問名册內合資格的顧問公司進行投標。

局方亦指，過程中主要考慮有關承辦商提供的服務是否符合醫管局的要求，當中包括專業資格、項目管理及價格等因素。鑑於個別合約涉及具體運作及其他商業資料，醫管局不便公開。

林哲玄倡分拆合約至4份招標

醫管局就藥物採購會就不同聯網分拆標書，以確保有足夠及安全的藥物提供，防止當有一間藥廠出現藥物污染會致病人「無藥食」。

對於樓宇勘察是否也應分拆標書，立法會議員林哲玄認同應檢視現時標書合約，因現時如一間樓宇勘察公司出現問題，就無法找其他公司作補救，「43間醫院，拆4份合約，1間睇十間醫院，其實都好有經驗。」

他表示，希望醫管局不要因事故而作出一些反射性改善措施，而是要探討事故的原因，「唔係出咗事就檢查多啲，可能人哋人手唔夠，反而檢查少啲、但檢查得謹慎啲仲好。」他又認為醫管局應鼓勵職員就事件向院方呈報，因職員在醫院逗留時間最長，可以了解到醫院的變化。

林哲玄（資料圖片）。

病人權益組織促先了解樓宇質素是否出問題

社區組織協會幹事彭鴻昌亦同意，值得檢視標書合約，惟先了解醫管局統一標書的原因，會否涉成本效益等因素，另外亦需了解事件是否涉樓宇勘察問題，如果是樓宇質素問題則「拆幾多張都無用。」他又認為，比起分拆標書，醫管局訂立抽查機制，不定時不定點抽查醫院，或可以給予更大壓力予承辦商。

香港病人政策連線主席林志釉則指，醫管局應解釋為何當時決定用一張合約涵蓋全部醫院，惟同樣指現時是監管出現問題，認為醫管局應完整紀錄是誰、何時、做了甚麼檢測，甚至要求專業人士為相關檢查作證明，以確保檢查工作合格。

他又認為，現時用回同一承建商去再做檢查成效存疑，建議用返另一家獨立公司做檢測，「唔通用返佢會話自己有好多問題？」

↓↓青山醫院冧石屎↓↓



↓↓聯合醫院墮手術燈↓↓



測量師何鉅業：隱蔽地方加裝閉路電視監察

測量師學會建築政策小組主席何鉅業則表示，不排除承辦商因人手不足無法承擔七個聯網的相關顧問服務而出現今次事件，但認為最重要的承辦商在檢查醫院建築時持審慎態度。他建議醫院新建或重建工程可多採用智能及現代建築方式，例如在隱蔽地方加裝小型閉路電視或感應儀器，監察有否出現石屎剝落或重大滲水的問題。

何鉅業指接連有同類事件發生，有可能反映現在是醫院樓宇老化的高峰期。（資料圖片）

何鉅業補充，接連有同類事件發生，有可能反映現在是醫院樓宇老化的高峰期，但相信今次事件在醫管局不普遍。他指最精準的做法是敲擊石屎以確保其情況，惟由於醫院天花佈滿喉管等儀器，故未必可以每一吋都做到檢查，而如只靠儀器去監測，則未必達最精準，「半年檢一次當然好理想，但實際好難做到。」