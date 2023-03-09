葵涌醫院冧石屎假天花　團體斥醫管局隱瞞︰涉病人安全應立即公布

公立醫院一再被揭發有冧石屎事件，其中葵涌醫院涉事地點位於院內一間兒童及青少年精神科診症室，該處出現巨響後跌下假天花及石屎，最大一塊面積達30cm乘30cm，毀壞部份傢私，期間無人受傷，院方即時派員維修。



醫療衞生界立法會議員林哲玄今（9日）在電台節目表示，不認同調查完成後才公布詳情，認為要逐步公開調查進度。香港病人政策連線主席林志釉亦強調，市民有權知悉事件，局方有責任盡快向公眾報告，並認為聘用多一間承辦商作檢查。



林哲玄︰應鼓勵員工上報問題

醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，醫院接二連三發生意外，為極不理想，「如果日間有病人嘅時候不敢想像。」他指部份醫院老舊，天花鋪滿電線、管道、石屎等，建議檢查期間可沿用現有程序，可轉移病人至其他病房，保證環境安全。

他批評現時僅一間承辦商「獨攬天下」，失去競爭力。他又指除了天花板外，亦有牆身、地板、窗外等需要檢查，認為醫院員工才是最了解情況，應鼓勵他們發現問題後提出，惟填寫繁瑣的文件或成為卻步的原因。

他並認為，醫管局肯定有很大的改善空間，不認同調查完成後才公布詳情，認為要逐步公開調查進度。至於程度多嚴重的事件才需要公布，他認為毋須制定指引，可自行判斷，例如石屎剝落影響公眾安全，「睇唔到點解唔畀公眾知道。」

病人組織建議多聘承辦商

香港病人政策連線主席林志釉表示，物業管理不斷出現意外，屬於管理問題，對於醫管局將所有工作交予承辦商，感到失望。他認為醫管局的做法，難免令人認為有所隱瞞，強調市民有權知悉事件，因此局方有責任盡快向公眾報告。

他又指，雖然本次事件不是醫療事故，但樓宇安全同樣重要，若事件影響到使用醫院設施的病人、照顧者、工作人員，便有需要立即公布，「所以決定權唔應該放喺醫管局。」

惟他認為通報制度並無問題，因醫院已通知總部，「佢哋（總部）唔發放不能夠怪醫院管理層。」他亦對醫管局繼續採用原來的承辦商，抱有保留，建議再聘用多一間承辦商檢查，會更有獨立性及更準確。