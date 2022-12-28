2023｜兩電房委會停車場元旦加價　一文看清公共服務群起提高收費

疫情衝擊持續近三年，本港未完全復常之際，公共事業服務已群起加價。明年元旦後，兩大電力公司將相繼加價，中電及港燈電費各按年增加19.8%及45.6%，創歷年新高，加上政府電費補貼將於明年完結，港人「荷包」勢感「大出血」。

百物騰貴，各大公共交通服務亦勢將加風四起，各專營巴士公司向政府申請加價一至兩成，天星小輪亦擬申請加價一倍，市區及新界的士則同樣尋求起錶價的上調空間，不過，最終加幅仍有待港府「拍板」，但可肯定的是來年車費或泊車開支將有增無減，包括房委會轄下停車場收費。芸芸加幅中，塑膠購物袋收費則會率先「搶閘」，由本月31日起倍增至1元。



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中電及港燈按年各增19.8%及45.6%

疫情持續近三年，國際燃料價格不斷飆升，對電費構成沉重壓力。兩電早前預告要上調電費，由明年1月起，中電每度電收費加至154.4仙，按年加幅為19.7%；由於港燈明年未有特別回扣，其每度電收費則升至197仙 ，按年加幅達45.6%。兩電的平均淨電價按年升幅均創歷年新高。

不過，受惠於政府新一輪電費補貼，市民今年6月起，每月最少有130元補貼，或對加價未有強烈感覺。不過分12期發放、合共1,000元的電費補貼，最快於明年5月完結，屆時只餘每月50元補貼，市民生活恐百上加斤。

中電表示，明年將會向客戶推出特别節能回扣，並動用約兩億元社區節能基金，包括使用1億元為15萬有需要家庭提供燃料費資助；港燈則指，來年將會動用約4000萬元作「特別電費補貼」，為當月用電量300度或以下的住宅用戶，提供每度電9.5仙補助，預料45%住宅用戶受惠。

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房委會停車場月租加$100起 時租加$1起

房委會由明年元旦日起，上調轄下停車場收費。月租車位方面，私家車、輕型貨車和大型巴士露天及有蓋泊車位的收費分別上調100元及120元，電單車露天及有蓋泊車位月租收費則分別上調20元及30元；時租收費方面，所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車位時租收費上調一元，私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則上調五元。

5間巴士公司申請加價 天星小輪擬加一倍

國際油價上漲，亦令公共交通服務湧現申請加價潮。運輸及物流局早前表示，各專營巴士公司於今年上半年開始陸續提交加價申請，加價幅度介乎一至兩成，最終加幅有待當局審批，根據過往時間表推算，料最快明年上半年公布詳情。事實上，政府去年已先後批准新巴城巴、九巴及嶼巴加價，其中新巴城巴分兩階段加價約12%；九巴整體加價則達8.5%；嶼巴則加9.8%。

與此同時，陷入經營困難的天星小輪近期申請擬加價一倍，單程成人票價最貴達8.4元，同時或取消現行長者免費乘船優惠，改以計劃申請政府「2元優惠計劃」。運輸及物流局認同天星小輪的財政狀況嚴峻，急須調整票價改善財務，惟亦提到其擬議加幅不低，要考慮公眾接受程度等，作出適當平衡。

陷入經營困難的天星小輪近日申請擬加價一倍。（資料圖片）

市區的士（「紅的」）繼今年7月落實加價後，上月再向運輸署申請起表價再加6元，即增至33元，或分兩階段各加3元。(資料圖片)

新界的士（「綠的」）起錶價於今年7月起，已加至23.5元。不過新界的士亦有意跟隨「紅的」步伐，再申加價。(資料圖片)

紅綠的申請加價 港鐵優惠元旦完結

市區的士（「紅的」）繼今年7月落實加價後，上月再向運輸署申請起表價再加6元，即增至33元，或分兩階段各加3元。起錶價現已加至23.5元的新界的士（「綠的」）亦醞釀跟隨申請。

港鐵則根據「可加可減」機制凍結票價，現時3.8%車費優惠，將延長至明年元旦，惟一旦來年觸及加價機制，屆時將一併計算三年以來的延後加幅，車費加幅勢將驚人。政府剛結束為期三個月的公眾諮詢，暫未知票價調整計算方法是否面臨變革，抑或仍維持原狀。

三隧擬8月調整收費

不過，公共交通費用補貼計劃則會延長至4月30日，市民每月的公共交通開支若超出200元，政府會為實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月500元為上限。

過海隧道方面，政府擬趁明年8月收回西隧專營權的契機，調整三條過海隧道收費，其中紅隧及東隧擬加價至30元，西隧則減價至60元，的士使用三隧收費將劃一收取25元。當局建議明年首季修例，同年8月初生效。

▼膠袋收費由12月31日起上調至1元▼



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膠袋稅除夕加至一元 DSE考試費上調2%

芸芸加幅中，塑膠購物袋收費則率先「搶閘」，於本月31日起倍增至1元。根據最新修訂，將同步取消現時對盛載冰凍或冷凍食品塑膠購物袋的豁免。只有購買沒有包裝或並非完全載於包裝的食品，或購買以非氣密包裝餐飲外賣，才可獲免費提供塑膠購物袋。

考評局亦宣布，2023年中學文憑試考試費將上調2%，按學校考生報考6科（兩個語文科及四個非語文科）計算，考試費合計為3,258元，不過，港府承諾為學校考生代繳考試費，惟自修生則要自行負擔相關加幅。