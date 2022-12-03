公共四企工會倡下年劃一加薪6.5%　電盈員工：20年無加過人工

香港公共事務工會轄下港燈、煤氣、中電、電盈四間企業的工會，於上月就明年薪酬期望進行問卷調查，共訪問1,710名「公共四企」員工，發現高達72%受訪者認為所屬企業的薪酬機制不合理，近半受訪者表示對公司的歸屬感低，亦有員工稱已20年無加人工，感到很無奈。



港燈、煤氣、中電、電盈四間企業在上月就2023年薪酬期望進行問卷調查，共訪問了1,710名「公共四企」員工，調發現共72%受訪者認為所屬企業薪酬機制不合理，38%員工在2022年只得到1至3%的加薪，但62%人表示在疫情下工作量上升。

電訊盈科職工總會主席林樹煥表示，自己過往20年亦沒有加薪。（鄧宇詩攝）

四間公共企業中，電訊盈科員工對加薪情況最為不滿，達23%員工去年「零加薪」，91%員工對公司沒有歸屬感。電訊盈科職工總會主席林樹煥表示，自己過往20年亦沒有加薪，「我做咁耐，20年都無加過(人工)，好多員工都轉職，或者搵兼職做，好多人都係4、5年無加過人工。」他稱，公司加薪機制不透明，出現「同工唔同酬」情況，令員工歸屬感低，導致人才流失。

港公共事務工會聯合會主席施生弟表示，四企以股東利益為目標，即使企業有盈餘，派息比率往比加薪高，期望下年四企劃一加薪不少於6.5%。（鄧宇詩攝）

香港公共事務工會聯合會主席施生弟表示，四企以股東利益為目標，即使企業有盈餘，派息比率往往比加薪高，忽略前線員工對公司的貢獻，導致人才流失。他指，期望下年四企劃一加薪不少於6.5%，並根據業績派發獎金，另外，要求全面優化薪酬機制，調高入職待遇，以挽留人才，又期望政府監督公共企業在加價後保障員工合理權益。