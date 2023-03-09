私隱署拘兩名男子　因與租戶發生租務糾紛　涉網上「起底」留負評

私隱專員公署今日（9日）公布，拘捕兩名因租務糾紛涉嫌「起底」男子，當中一名被補人去年與租戶發生租務糾紛後，涉於網上發布租戶部分資料及作出負面評論；另一宗個案，被捕人與租戶發生糾紛後，租戶發現個人資料被放上網，兩名被捕人士現正被扣留調查。



私隱專員公署今日（9日）公布，拘捕兩名因租務糾紛涉嫌「起底」男子。（資料圖片）

私隱署今日在港島區拘捕兩男子，涉嫌在未經當事人的同意下披露其個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。

涉嫌披露部份姓名、身份證號碼資料

調查顯示，在第一宗個案，一名40歲的被捕人士於2022年7月將一個住宅單位租予事主，其後雙方發生租務糾紛，事主於同年9月解除租約並遷出單位。其後，有人於2022年9月先後兩次在社交媒體平台的群組中發布包含事主個人資料的訊息，並對事主作出負面的評論。事主被披露的個人資料包括英文姓名（只略去了其中一個字母）、中文姓氏、部份香港身份證號碼、工作地點及僱主名稱等。

在第二宗個案，一名42歲的被捕人士於2021年12月將一個住宅單位租予另一名事主，其後因雙方發生租務糾紛，事主遂於2023年1月遷出單位。事主其後發現有人於2022年11月至2023年2月期間，先後四次在該群組中發布包含事主個人資料的訊息，並對事主作出負面的評論。該事主被披露的個人資料包括中英文姓名、部份香港身份證號碼、出生日期及職業等。