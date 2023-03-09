老字號的士咪錶供應商龍頭「大吉利」年底結業　業界憂欠競爭加價

本港的士咪錶供應商龍頭「大吉利」宣布結業。大吉利有限公司今日（9日）向業界發信，指由於負責人年紀老邁，人手及零件短缺，故決定不再提供新咪錶，只提供維修服務至今年12月31日。

有的士商會表示，過往大吉利咪錶的市佔率非常高，八成新車仍安裝其咪錶，但去年已跌至約一半或更少。有的士工會亦指，對大吉利結業感到意外，擔心日後無法維修咪錶，只能直接更換，而且憂慮在競爭減少下，咪錶價格會更貴。但他亦指，現時市面上的咪錶款式更多選擇，比大吉利更方便先進。



現時全港的的士咪錶主要由兩間公司提供，包括大吉利有限公司，以及八通實業。大吉利負責人何柏泉曾經接受訪問，指早年有另一間公司經營的士車內電台用的對講機，後來於1980年代中期才決定自行生產咪錶，並成立大吉利。他當時又指，由於大吉利咪錶準確、耐用，故市場佔有率較高。

經過40年多年發展，大吉利今日向業界發信指，由於負責人年紀已達72歲，身體抱恙，而且人手短缺，疫情下只餘下兩三名員工；再加上晶片短缺，已有一段時間無法供應新錶咪。信件又指，迫於無奈之下，正式宣布不再提供新咪錶，只會維持維修服務直至今年12月31日，之後便光榮結業。

香港的士小巴商總會主席周國強確認相關訊息。他表示，三年前八成新車都會安裝大吉利咪錶，曾經有八至九成的豐田皇冠的士都是使用大吉利，但其市佔率近兩年逐漸下跌，以新車為例，去年只有一半安裝大吉利咪錶。

周國強表示，現時坊間亦有個別商舖可維修大吉利咪錶，但擔心大吉利結業後，再沒有相關零件供應，希望大吉利可以與業界合作，日後繼續提供維修支援。他又稱，大吉利有40年多歷史，對其結業感可惜，「當然有啲可惜啦，講真都陪伴咗我哋成長幾十年。」但他亦指，科技持續進步，內地的士咪錶既有電子司機證，又支援電子支付，相信未來咪錶發展會走上相近方向。

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠表示，對大吉利宣布結業感到意外，之前仍有司機前往維修。他續指，業界減少競爭，日咪錶價錢可能更貴；而當大吉利咪錶故障後，就未必再可維修。但他亦指，現時不少新車改用八通咪錶，出單更快之餘，又會顯示車程時間、行車距離等。