立場新聞案｜被追問對分離主義看法　鍾沛權：不贊同但應容許討論

《立場新聞》前總編輯鍾沛權等被控串謀發布或複製煽動刊物案，今（10日）在區域法院續，控方就區家麟的網誌《摧毀即貫徹 攬炒即繁榮》一文盤問鍾對港獨及分離主義的看法，鍾稱個人不贊同政治人物提出港獨主張，但基於言論自由，若僅限於言論上的討論，不涉及非法手段，認為對於分離主義的討論是應該容許的。審訊下周二續。



控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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官稱覺三月份進度快咗

代表鍾的資深大律師余若薇再就控方盤問範圍提出關注，指審訊已超出原定20日的審期一倍，指控方若仍就每篇文章逐段盤問，擔心案件不會去到那些範圍，或需時多久。法官郭偉健稱盤問手法各有不同，他會盡採寬鬆手法，又指範圍雖大，但非完全無關，自言不知如何作指示，更笑言：「三月番黎，我覺得我地速度快咗啲。」

言論自由前提不牽涉非法手段

控方代表伍淑娟繼續引述涉案文章盤問鍾沛權，指有作者在文章指《國安法》連「外國人在外國的言行也要管轄」，斥「自以為是宇宙大王」。伍質疑若有人在外國宣揚港獨是否需要規管，又以美國911恐怖襲擊事件為例，提問若有一架飛機尚未進入境內，恐怖分子發訊息表示要準備劫機，在此情況下套用《國安法》，應否介入處理，抑或基於言論自由都「由得佢」。鍾回應稱，言論自由的前提是不牽涉非法手段，在伍所舉例子中，為避免傷亡，應盡快處理，因為人命是最重要的。

鍾認對國安教育感疑慮

至於文章提及《國安法》規定學校要展開國安教育，甚至「幼稚園小朋友也不放過」，伍質疑國安教育有何問題，並說：「教幼稚園學生認識大好山河有咩問題？」鍾說香港人認知中確實對國民教育內容有疑慮，擔憂教學內容會一面倒，欠批判性，涉及盲目的愛國主義等。伍續問鍾對國民教育的看法，鍾承認他亦抱有疑慮。

編輯文章不受個人思想影響

伍繼而指鍾亦抱有疑慮，即他同意作者的寫法。鍾不同意，並稱他即使與作者均抱有疑慮，不代表兩人的思考過程一致。鍾重申，他作為編輯在審批文章時，不會受自身個人觀點影響。伍質疑鍾的個人思想與其編輯的思想會「連成一線」，鍾回應指過去《立場》發表了不少評論文章，不同文章觀點會自相矛盾，他不會同意當中所有觀點，並說：「如果唔係我係人格分裂。」

17文章中有提及鍾妻被捕

控方之後就涉案17篇文章之一、區家麟撰寫的《災難現場》盤問，並簡述文章發表時的背景，有提及鍾的太太在內的多名《蘋果日報》高層在該月被捕，隨後《蘋果日報》倒閉，伍向鍾說：「你話對呢篇文章有共嗚，我地係明白既。」伍續指作者將《蘋果》被捕五人形容為「明知兵凶勢危，仍然堅守三剎位，不離不棄」，但該五人均會認罪，可見對他們的指控並非無的放矢。但作者僅將事實的一面告訴讀者，寫法一面倒，鍾回應說這只是觀點與角度的問題，作者只是根據其判斷交代自己想法。

鍾認為部份老師被DQ具爭議

至於文章提到「教育局是教育界推波助瀾的黑手」，伍問作者所指何事。鍾說當時教育界發生很多事，他估計或與通識教育殺科、建制派呼籲舉報教師及有教師遭取消註冊（DQ）等有關。伍教師遭DQ一定有原因，鍾稱當中有好多爭議，並非如控方所言的「理直氣壯」。

作者應更關注業界衝擊及老師的焦慮

伍之後又指，社會於2019社運後民情撕裂 ，當時有聲音指有教師參與非法示威、帶學生出現在示威現場等，但作者未提及。鍾說上述提及的只是他回憶到的例子，未必與作者參考的事件一致，作者在文中應更關注教育界的衝擊及教師對其遭遇的焦慮。

官問何謂1984新語模式

另區在文章最後寫道：「套用《1984》的新語模式：黨安即國安、摧毀即貫徹、攬炒即繁榮」，對此法官郭偉健自言未曾閱讀過《1984》，故「愚昧」一問何謂《1984》新語模式。鍾解釋指，《1984》是英國著名作家描述極權政府的一個寓言虛構故事，「新語模式」則是書籍中的極權政府提出的口號，區在其文中改寫該口號並應用在香港情況。郭官聞言追問，區是否想藉改寫口號表達「極權政府用呢個法例嘅目的」，鍾表示區用此作借喻。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022