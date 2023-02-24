立場新聞｜控方指區家麟文章令人不信中央　鍾沛權：作者只提質疑

《立場新聞》涉煽動案續審，控方繼續盤問前總編輯鍾沛權，控方今（24日）在區域法院稱，《立場》在《國安法》實施後，刊出了一連串文章，認為可藉此推斷《立場》的立場，及鍾的煽動意圖。又指出控方依賴的17篇文章當中，由區家麟撰寫的：《法律只是一種儀式》，認為此文會令讀者認為中央將《國安法》加諸予香港，引致他們對中央及法律不信任。鍾認為區的意圖只是提出指控和質疑。



辯方指控方不斷呈新文章如魔法師變出白兔

主控官伍淑娟昨再呈上數篇早前不曾提及的文章，代表鍾的資深大律師余若薇提出強烈反對，指控方現階段仍不斷提出新文章，形容如魔法師在帽子中變出白兔般，做法對辯方不公平。伍回應說《立場》於《國安法》生效當日已發布很多文章，認為鍾當時已預知該些文章會有好多效果。法官郭偉健聽罷，認為文章與案有關，批准呈堂。

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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控方指區家麟文章形容國安法如AK47亂射

伍又指，區家麟撰寫的另一篇《七月一日，送你法律 AK47》，形容《國安法》為「法律 AK47，原始、頑強、款式舊、大殺傷力、隨時亂槍掃射，人人都中」。伍綜合文章內容指，不論區對《國安法》感多憂慮及悲憤，區認為《國安法》立法過程好強暴，似AK47亂槍掃射，會欺壓所有香港人。

鍾：作者以比喻指條例會傷及無辜

鍾認為區使用了比喻手法，指條例一旦使用，必定會傷及無辜，因以往有的權利和自由，在《國安法》實施後有機會墜入法網。伍再指出，此文章會令讀者憎恨中央，鍾不同意。

控方指立場暗示還有抗爭 鍾指控方穿鑿附會

伍之後就《立場》社論文章《堅守每寸自由土壤 用盡每絲縫隙中的微光》作盤問，推斷社論與6.12一周年有關，指因為6.12當天發生了紀念活動，令社論覺得還有抗爭，所以會從中寫道：「每絲縫隙中的微光」，《立場》亦會配合發聲。鍾表示完全不同意，指控方說法：「穿鑿附會、捕風捉影、毫無根據。」

鍾沛權自辯撮要。(詳看下圖)

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有文章以卡夫卡小說作比喻

伍指在另一篇文章《卡夫卡式香港｝一文中，作者將《國安法》與卡夫卡的小說《審訊》相提並論，問作者為何會寫港人要面對「秘密警察、秘密審判、秘密罪名」。鍾認為，作者是想以此借喻香港將來都可能發生如此荒誕的事，控方或認為寫法誇張或不明所以，非科學程式可精準形容，但作者想透過此寫法突出其指控及質疑。

控方認為作者憑空想像令讀者憎恨政府

伍聽罷表示仍不明白文章意思，鍾回答：「個別啦，明就明，你睇完唔明都無計。」伍再指文中提及的秘密審訊等是作者憑空想像情境，會令讀者憎恨政府。鍾認為作者所指的恐懼有基礎，他無意圖去引起憎恨，只是想表達情緒。

鍾：評論文章會想得到認同 但不屬煽動仇恨

另外涉案17篇文章之一，由羅冠聰撰寫的《在國安法下的新常態，我們應如何反抗和思考》，伍指文中提及：「示威者或政治人物的無理拘捕、長期監禁……」並無提出指定對象或相關資料，讀者變相容易接受作者想法。

鍾認為相反地，可能因為忽略了事實基礎交代，令讀者沒有這樣容易接受其觀點。伍再指，羅在文章前部份講一面倒意見，呼籲讀者與中央對抗。鍾認為評論文章必然會想得到認同，但不認為屬煽動仇恨。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022