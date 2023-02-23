立場新聞案｜控方稱處理初選案依足程序　鍾沛權：依法不一定公義

《立場新聞》被指有17篇文章涉煽動案續審，控方今(23日)就第一篇名為《香港 － 美麗島》文章，向前總編輯鍾沛權作出盤問，該文主要談及泛民47人初選案提堂的情況，主控強調當時律政司是依足程序處理保釋事宜，認為文章作者羅冠聰將事件比作台灣美麗島事件，若讀者不清楚，很容易受文章的觀點影響，從而憎恨港府。鍾沛權指律政司在該事情上以不尋常的方式處理，並說依發不一定合乎公義。主控續列舉多篇《立場》同期文章，認為是想令讀者憎恨中央政府。辯方即投訴指控方又提出新文章，案件押後至明天以讓鍾先行閱讀。



控方指《立場新聞》涉煽動另外17篇文章。(詳看下圖)

+ 15

主控官伍淑娟先講初選案的背景，指初選案首次提堂時，法庭處理保釋申請至凌晨，之後部份被告獲准保釋，律政司即時提出覆核，控方稱：「佢（律政司）係咪濫用權力係一回事，但佢跟足程序做。」鍾指當時律政司的做法屬意料之外、有爭議，可能程序上是容許，但過去律政司好少針對保釋程序提出即時覆核，故做法不尋常。

鍾：依法不一定合乎公義

控方重申，法庭是根據理據、程序處理保釋，至於鍾同意與否則是另外一回事。鍾同意整個保釋程序是根據某些法例處理，但補充指依法不一定代表合乎公義，程序容許或有條例可依，亦不代表無濫用，煽動罪過去50多年不曾使用，是因為政府知道條例有問題並涉侵害人權，鍾說：「有法都唔可以亂用。」

控方：羅未提初選最終目的是解散立法會

控方續就羅冠聰的評論文章《香港 － 美麗島》盤問，文章提及否決預算案為議員權利，但未透露他們的目的是透過無差別否決以解散立法會、逼使特首下台。控方質疑文章資料不全，令人可過度演繹，屬「將意見加在讀者身上」。鍾不同意，指很多評論文章的寫法都是比較簡潔精煉，他理解羅的意思為：既然這是基本法賦予的權力，就沒有所謂有否差別否決的分野，不明白為何運用此權利會是一個非法行為。鍾續指，控方對於此觀點當然可以不同意，但明顯當時有此立場的人不是少數，至今未有結論，認為羅的說法有事實基礎。

鍾：羅意指審訊為政治打壓

控方續指，文章給讀者的印象便是台灣美麗島事件等於香港47人案，羅更指案件無關法律，即他認為不應該有該場審訊，這只是中共赤裸地濫用權力，用法庭來展示隻手遮天的威能。鍾認為文章意思是視審訊為中央針對民主派、反對派的一次政治打壓，羅的判斷在當時不算罕見。鍾稱：「呢類政治事件、呢種拘控，一定要有中央支持、首肯先會做。」這種理解對於政治人物可說是「政治常識」。鍾判斷羅有此理解。

鍾沛權自辯撮要。(詳看下圖)

+ 19

鍾認為這規模的拘控必定得到中央支持

控方聞言質疑鍾作出此理解的依據，稱：「你又唔識佢。」鍾稱根據其一直以來對政治的觀察，他同意去到這種規模拘控、指控，特區政府在檢控過程一定要得到中央政府的支持，故理解羅作為政治人物會有此見解。

鍾認為羅的文章點到即止

控方又指出，有部份人可能不清楚來龍去脈，不知道何謂美麗島，會因而好容易接受文章中的觀點，鍾稱不認為讀者會如此容易接受一篇文章段落，然後就確立到其同意與否。控方再重申，如果讀者不會明白美麗島的意義，在文章中最明顯見到的便是中共的打壓，繼而引起讀者對香港政府及司法的憎恨。鍾否認，並指文章寫法點到即止，可以讓讀者對議題有新看法、新認識，如果文章成功吸引到讀者，對方「就會GOOGLE」。

控方指立場同期發表多篇同類文章

控方之後又向鍾展示另外3篇文章，分別是林彥邦《這是一場不義的審訊》、區家麟的《「任何人不能凌駕法律」，除了我》，及區家麟《有一口飯，叫反港獨飯》，以示除了《香港 － 美麗島》外，《立場》還有多篇相同意念的文章發佈。控方指出因為《立場》在短時間內，發佈多篇這類型的文章，對47人案作出種種抨擊，預計會引起讀者仇恨中央政府、司法制度。

辯方投訴控方又拿出新文章

控方最後又想再向展示多4篇文章，代表鍾的資深大律師余若薇即反對，指控方又再提新文章指控被告，當中甚至包含早前在永久中止聆訊都沒有提及的文章。控方指該些均是《立場》發佈的文章，用以回應盤問時出現的問題，並稱：「加上，鍾生都仲有時間可以睇。」案件押後至明早續，以讓鍾先閱讀新呈上的4篇文章。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022