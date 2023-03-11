明日大嶼｜被質疑港珠澳大橋人工島飄移　專家稱過去僅曾「移動」

計劃耗資5,800億元的明日大嶼交椅洲人工島填海項目公眾諮詢期將於下月底完結，香港工程師學會會長卜國明今早（11日）在商台節目，澄清坊間對港珠澳大橋人工島「飄移」的誤解，指該工程是以「大鐵桶」插進淤泥層作加固，當人工島受壓時，頂部出現「移動」實屬正常，重申過去10年的填海工程無「爛尾」及「飄移」。

坊間亦憂慮人工島會被氣候變化影響，他表示根據聯合國的報告，本世紀末海平面上升約0.5米，認為可透過提高海堤預防風浪，並預留約20至30米的空間建緩跑徑，增加大廈與海邊的距離，「所以將來交椅洲最安全，因為已經做好晒準備。」



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自港珠澳大橋工程起不採用浚挖式填海

交椅洲人工島填海項目最近再受大眾關注，香港工程師學會會長卜國明在商台節目《政經星期六》表示，本港已有過百年填海經驗，有約7,000公頃土地填海得來，大部份為近岸填海得來，與人工島的技術差別不大，又指港珠澳大橋香港口岸人工島和赤鱲角機場，亦涉及人工島填海工程。

他指，本港海底有逾10米淤泥，若不清理將難以進行工程，為填海最大的挑戰。惟後來自港珠澳大橋工程起，本港選用更環保的方式填海，不採用浚挖式的填海，避免浚挖大量淤泥，減少對環境的影響，同時亦能節省回填所需要的沙石。

香港工程師學會會長卜國明。（資料圖片／夏家朗攝）

頂部出現「移動」實屬正常

對於坊間質疑人工島會「飄移」，卜國明強調，「呢個世界唔會有人工島飄移呢件事。」他解釋，港珠澳大橋人工島以高達32米的「大鐵桶」，插進淤泥層作加固，因此當人工島受壓時，頂部出現「移動」實屬正常，就如當人群聚集在一塊石屎板上，亦會「輕微移動」。他並重申，過去10年的填海工程無「爛尾」及「飄移」。

稱坊間誇大海平面上升︰將來交椅洲最安全

問到人工島能否應對未來氣候暖化，海平面上升的風險。他則認為是坊間誇大說法，強調聯合國定期發表的報告，便提到本世紀末海平面只上升0.5至1米，「唔係升高12米，有少少天方夜譚。」

他指，若海平面僅升高0.5米，可提高海堤的高度解決，以預防颱風襲港時的風浪，海邊亦可預留約20至30米的空間，用作興建緩跑徑，避免大廈與海邊的距離過近，反而他擔心灣仔、吐露港等低窪地區，在將來更易水浸，「所以將來交椅洲最安全，因為已經做好晒準備。」