明日大嶼｜土拓署5點反駁環團質疑：填海造地我哋唔好睇外國

撰文：林穎嫺
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發展局去年底公布「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案後，接連出文反駁環保團體的質疑，遭天文台前台長林超英批評點名批評局方態度「高高在上」和「唯我獨尊」，絕不可取。

土木工程拓展署署長方學誠聯同規劃署署長鍾文傑，今日（2日）舉行傳媒簡介會，強調最新的三島方案已能避開生態價值高的石珊瑚群，三島間約200米闊的Y型水道亦能保持現有水流，又強調現時的水深和海泥厚度與以往項目類似。

對於林超英批評當局提出的近岸填海成功案例可比性的質素，當局則指，兩者的技術類似，直言「已克服晒技術性問題」，不會「爛尾」，稱「哋唔好睇外國」。

▼3月2日　「明日大嶼」交椅洲人工島傳媒簡介會▼

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方學誠表示，當局的生態調查顯示，在交椅洲、小交椅洲和周公島的沿岸淺水地方，發現到石珊瑚群組，「都有大約200米嘅闊度」，形容範圍較大，生態價值亦較高，為避開有關石珊瑚群組，當局最終以三島方案填案，提供一條闊約200米的Y型水道。

為避開石珊瑚群組　建200米闊Y型水道

他續指，200米的水道已很闊，「比而家嘅城門河闊少少」，令日後的水流速度可以合乎填海一帶所需，強調「加埋做咗我哋三個島之後，個（水流）變化係輕微。」

對於綠色和平及本土研究社發表全球人工島研究的報告，指海外項目的「爛尾」率極高，質疑交椅洲人工島填海的成效。方學誠則指，「填海造地，我哋唔好睇外國」，強調本港有足夠的填海經驗。

他又反駁林超英指近岸填海與人工島填海無可比性的質疑，方學誠指，兩者的填海技術類似，又指「大同細其實分別唔大，最主要正如我所講，水深係一個考慮，更加重要考嘅慮係海泥嘅厚度。」

香港累積多年填海經驗從沒爛尾

他說，機場第三跑道和東涌東填海區的水深，前者平均約為4至8米，後者則為3至5米，而石鼓洲填海則達12至15米，強調與今次相若，達11至12米水深的項目「以前都做唔少」，而今次項目海泥厚度約20米，與上述的項目類似：「咁多年我哋香港累積咗咁多經驗，如果有啲朋友講『爛尾』？冇呢啲咁嘅情況，從來都冇出現過，全部都係完成！」

▼明日大嶼最新概念圖▼

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CBD3採「垂直混合用途概念」於一廈

鍾文傑則提到，交椅洲人工島的A島將會發展成第三個核心商業區（CBD3），並會以「垂直混合用途概念」規劃，亦即住宅、商業和零售會設於同一幢大廈。他解釋，疫情後，不少辦公室被丢空，失去活力，故垂直混合概念能令CBD繼續充滿朝氣，而法國等地已開始流行有關規劃。

他續指，三島合共可提供最多21萬個單位，將可容納50至55萬人口，與沙田馬鞍山相若，但由於人工島是新造的土地，在規劃上無制肘，故有信心可做到CBD3和原區就業的理念。

「明日大嶼」公眾諮詢月尾結束

「明日大嶼」的公眾諮詢將於本月尾完結，方學誠透露，有關專題網站至今錄得約7,000個點擊率，6個展覽館合共有約9,000參觀人次，至今合共接獲200多個意見，當局將會整合有關意見，並改善現有方案。

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