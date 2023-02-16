明日大嶼︱發展局反駁環團研究放大填海問題　圖推倒重大效益項目

耗資至少5,800億元的明日大嶼交椅州人工島填海項目，公眾諮詢期將於下月底完結，綠色和平與本土研究社今日（16日）發布研究報告，指全世界近八成逾千公頃填海項目都爛尾，擔心交椅州人工島填海項目將「殊途同歸」。發展局晚上於社交媒體上發文反駁，指有環保團體「立場行先」，發表誤導言論，企圖抹黑項目，呼籲切勿以危言聳聽的歪論窒礙香港的發展。



▼明日大嶼計劃▼



發展局指，留意到今日有環保團體以「立場行先」，就交椅洲人工島項目發表誤導言論，企圖抹黑具重大策略功能的造地項目，強調交椅洲人工島項目對香港長遠發展及建立土地儲備非常重要，可為香港帶來龐大的經濟及社會效益，呼籲他們切勿以危言聳聽的歪論窒礙香港的發展。

發展局晚上於社交媒體上發文斥責，指有環保團體「立場行先」，發表誤導言論，企圖抹黑項目，呼籲切勿以危言聳聽的歪論窒礙香港的發展。（發展局Facebook）

發展局認為有關團體的研究並非全面，只放大全球有問題的填海項目，把討論扯到香港以外的其他填海計劃上，認為他們為了把交椅洲人工島項目全面推倒，已經摒棄理性討論，甚至選擇離題。發展局指出香港多個主要地區包括中環、啟德發展區等是透過填海所得，而其他國家如新加坡濱海灣亦是成功以填海造地發展空間的案例。

另外，局方又表示對環團控環評程序粗疏及斬件進行感到費解，期望環保團體就其專長的環境生態範疇提出具體意見，共同把項目做好，而非不停發表一些失實、危言聳聽的言論，企圖把具重大效益的造地項目推倒。

▼明日大嶼最新概念圖▼

