明日大嶼｜料敲定詳細設計明年申撥款　消息人士：無譴責反對聲音

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】「明日大嶼」填海方案去年底出爐，新一份《財政預算案》提到，正就交椅洲人工島的規劃進行公眾諮詢，將會敲定更詳細的規劃設計概念。

對於「明日大嶼」計劃引起反彈，亦有環保團體和關注土地團體要求撤回方案卻遭發展局公開批評是「危言聳聽的歪論」，政府消息人士表示，並無譴責反對聲音，又指交椅洲人工島是對香港好的工程，應細化和推進方案，當局將會整合有關意見，預料明年會有具體建議，並向立法會申請撥款。



▼明日大嶼最新概念圖▼



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綠色和平和本土研究社早前發表研究報告，指全球多個逾1,000公頃的填海項目，「爛尾」比率高達77%，憂慮「明日大嶼」會重蹈覆徹。發展局同日晚上在Facebook專頁發文，直斥有環保團體「立場行先」，發表誤導言論，企圖抹黑項目，呼籲切勿以危言聳聽的歪論窒礙香港的發展。

政府消息人士今日(22日)表示，當局並無譴責過任何發表意見人士，又指交椅洲人工島方案對香港好，現階段應考慮如何細化和推進方案。

發展局晚上於社交媒體上發文斥責，指有環保團體「立場行先」，發表誤導言論，企圖抹黑項目，呼籲切勿以危言聳聽的歪論窒礙香港的發展。（發展局Facebook）

消息人士續指，現時「明日大嶼」的諮詢期仍未完結，強調已接獲的意見亦包括支持的聲音，待公眾諮詢在三月底完成後，將會整合意見，並「細化」方案，預料明年會有具體建議及設計，包括融資安排等，屆時會再向立法會申請撥款。

另外，《財政預算案》又提到，將會預留合共7,500萬元，研究成立建築研發及測試中心、建造業產業大樓，以及「組裝合成」組件供應鏈。

政府消息人士表示，建造業產業大樓選址在青衣青強街一幅三公頃的土地，現時短期租予扎鐵廠使用。（Google Map截圖）

政府消息人士表示，建造業產業大樓選址在青衣青強街一幅三公頃的土地，現時短期租予扎鐵廠使用，租約在2025年到期後將不會再續租，預料研究報告會同時出爐，將可無縫交接，隨即施工，預料大樓2027年便可落成，屆時會公開招租，所有與建造業有關的生產工場均可進駐。

至於研究及落實加強「組裝合成」（MiC）組件供應鏈方面，消息人士指，暫時認為北部都會區是適合的地點，以設立生產和貯存用地，但暫未落實選址。消息人士續指，研究報告亦會涵蓋經營模式，包括是否在港設置生產MiC組件廠房等，而現時大部份組件均在大灣區生產，預料日後MiC需求增加，涉及的組件及供應的廠房數目亦會相應飊升，故有必要制訂檢測和認證機制，將會透過認證廠房，以確保其生產的組件均符合本港法例要求。