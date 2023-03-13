青年宿舍︱保良局青年綠洲申請須知一覽　預先準備四大文件

保良局青年宿舍項目「青年綠洲」今日（13日）今日起招租，月租由2,950至4,200元，僅僅稍高於公屋的租金水平。項目提供1,680個宿位，首批住戶預料5月可入伙。申請人可由今日起至4月3日期間到青年綠洲申請網站進行申請，《香港01》整合申請須知，幫助讀者了解申請辦法。



+ 3

+ 4

青年綠洲只設網上申請，申請人須為香港永久性居民，於3月31日時已滿18歲但未滿31歲。而申請人亦須為在職人士，單人申請者平均月入在25,000元或以下，資產總值在38萬或以下，並且沒有持有香港住宅物業，便乎合申請資格。

申請資格：

．香港永久性居民

．截至2023年3月31日，已滿18歲但未滿31歲

．現時為在職人士

．平均月入在25,000元或以下（二人申請為共50,000元以下）

．資產總值為380,000元或以下（二人申請為共760,000元以下）

．沒持有香港住宅物業



申請人到青年綠洲申請網站後，需先註冊帳號，之後即可到申請頁面選擇申請一人房間或二人房間並填寫網上申請表。不過要留意，申請表的填寫時限為30分鐘，所以申請人應先準備好所需要的電子版文件，另外過程中亦可儲存已填寫的資料，並可於再次登入時繼續填寫，不過要於4月3日或之前提交申請。

申請人需要準備身份證、居住地址證明、收入證明文件及資產證明文件的電子版本，可以將文件掃瞄或拍照轉成jpg、png或pdf檔，大小需在4Mb或以下，另外亦可按需要預備僱員強積金或認可職業退休計劃的供款文件、定期存款證明文件、商業登記證等。

+ 21

青年綠洲位於元朗大樹下西路18號，樓高27層，提供1,680個宿位，當中816個為面積約179至214平方呎的一人房間、432個為面積約199至240平方呎的二人房間。房間有獨立廁所、浴室，並配有電熱水爐、窗式冷氣機、小型雪櫃等。租金由2950至4200元不等，按房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂。