青年宿舍｜保良局青年綠洲1680個宿位招租　月租2950至4200元

保良局於元朗馬田壆興建的青年宿舍，今日（13日）開始招租，提供1,680個宿位，月租按市值租50%計算，由2,950至4,200元不等，按房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂，首批住戶最快5月可入伙。



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位於元朗大樹下西路18號的青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」，鄰近馬田壆村，由元朗康樂路出發，約10分鐘可到達。地皮本身由恒基持有，經李兆基基金捐贈予保良局， 並由政府全額資助建築成本，由保良局負責營運。

青年綠洲樓高27層，提供1,680個宿位，當中816個為面積約179至214平方呎的一人房間、432個為面積約199至240平方呎的二人房間。房間有獨立廁所、浴室，並配有電熱水爐、窗式冷氣機、小型雪櫃等。租金由2950至4200元不等，按房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂。

青年綠洲於3月13日起招租。（江麗盈攝）

宿舍今日起招租，有興趣入住的18至30歲在職青年，可經網頁申請。保良局會在3星期後進行首輪抽籤，4月起面見申請者，預計首批住戶可於5月入伙。

申請人須留意，青年綠洲的租住期最長為5年，申請亦設收入及總資產上限：一人房間申請收入上限為2.5萬元、總資產上限為38萬元；二人房間收入上限為5萬元、總資產上限為76萬元。

青年綠洲大樓的公共空間及房間設計裝潢今日首度公開，大樓整體採用平實環保的風格，並設有多項環保節能裝置及可再生能源技術，包括雨水蓄集系統、太陽能儲電板、電池車充電設施，並有大量綠化空間，平台花園面積達 1,225 平方米。

大樓亦設有多個大型活動室及公共空間，包括共享工作空間、樓層煮食及聯誼空間、閱讀與休息區域等。保良局也會提供各項生涯規劃及理財教育培訓、義工服務和社交活動等。

民政及青年事務局局長麥美娟今日也出席招租啟動禮並主禮，她表示青年是香港未來，重提「青年興則香港興」，而青年綠洲是青年宿舍計劃中第二個落成項目，政府撥款14.4億元興建，是暫時最大型、且撥款最多的青年宿舍項目。

她指青年綠洲不止提供居住空間，也會為青年提供培訓及參與義工服務的機會。她續稱，展望未來當局會多管齊下解決青年住屋問題，青年宿舍會擴展至酒店及旅館。

保良局主席陳正欣致辭時表示，綠洲喻意長年有活水、土地肥沃的地方，希望藉項目回應香港青年對居住殷切的需求。他續指，希望青年入住後可累積個人資本，建立社交脈絡，並透過社會服務了解及回饋社會。

青年宿舍計劃第二期的申請者要參與200小時的社會服務，被問到入住青年綠洲是否同樣需要，麥美娟回應指青年綠洲屬第一期項目，但保良局也有意願為青年提供多些社區服務。陳正欣其後補充，指入住遴選與其他青年宿舍相同，並表明申請人不需要一定承諾參與社會服務，但會鼓勵他們參與。

今年1月接受申請的「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」，麥美娟稱已有幾間酒店及非政府機構表示有意參與，並指有意參與的酒店「各區都有啲」。就會否將啟德隔離設施改為青年宿舍，麥美娟指政府仍在研究未來使用。