劏房租管｜逾千宗涉違例個案　定罪僅得個位數　起始租金訂立無期

劏房租務管制條例實施逾一年，據港府提供的首11個月數據顯示，已識別1,098宗涉嫌違例個案，但成功定罪僅得兩宗，連同違反《水務條例》的四宗檢控個案，僅錄個位數低水平，劏房戶的生活是否受保障？

有關注團體認為，當局主動巡查次數不足，執法力度弱，依賴租戶舉報的做法極不理想，形同「將責任外判」，租戶亦憂業主會報復迫遷只能啞忍，促請當局加強巡查，並簡化條例改為定額罰款。另有關注團體憂慮，隨社會復常或有業主會將劏房「再轉型」，接待旅客「搵真銀」，勢將推高劏房租金水平，促請港府勿拖延制定「起始租金」。惟政府消息則透露，稍後會公布研究結果，坦言本港「劏房租金水平有異，訂立劃一標準有難度。」

（「劏房租管實施一周年」系列之四）



甐劏房租務管制實施一周年，有關注團體認為，當局主動巡查次數不足，執法力度弱。（歐嘉樂攝）

劏房租務管制條例去年1月22日生效，根據房屋局、差餉物業估價署和水務署提供的數據，截至去年12月31日，差估署共識別1,098宗業主涉嫌違例個案，當中僅得兩宗已定罪，定罪率為0.18%。值得注意是，兩宗個案涉事業主都是同一人，他要求租客交水電費時，沒有出示繳費單副本及提供書面帳目，亦無提供租金收據，合共被判罰款6,600元。

大部份違規個案 租戶最終不敢交資料舉報無下文

此外，另有65宗涉案業主只獲發警告信，有316宗涉租客拒提交資料遂未能跟進。餘下的715宗則正進行調查及徵詢律政司意見，佔整體的65%。

禁止濫收水費則屬《水務條例》管制範圍，新修訂法例生效首15個月，即截至去年12月底，水務署僅接獲68宗舉報，只有4宗個案已被定罪，罰款介乎1,000至5,000元，另有兩宗仍進行審訊。換言之，能進入司法程序的個案僅佔8.8%；撇除仍在調查的6宗外，餘下的56宗個案是因為投訴人拒絕作證等而無法檢控，佔整體的82.3%。

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉認為， 劏房租管實施逾一年，成功入罪的個案太少，加上罰款金額太少，亦難有阻嚇作用。（夏家朗攝）

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉表示，劏房租管實施逾一年，成功入罪的個案太少，「（業主）感受唔到差估署或者執法部門任何行動」，加上罰款金額太少，亦難有阻嚇作用：「其實一個月租都唔止呢個數，所以普遍我哋見到地產中介同埋業主都係唔當呢個租管係一回事。」他提及有部分業主及租戶仍不了解條例內容，濫收水電費、無為租約打釐印的情況無明顯改善，「喺呢一年嚟，香港租務管制雖然出現咗，但實際受到保障嘅街坊係非常之有限。」

統計處最新數據顯示，全港約有10.7萬戶劏房，當局成功識別的涉違例個案不足1%，吳堃廉認為，劏房租管條例設計不周，令數字超低於實際。他說，當局呼籲租客挺身舉報，實際上是罔顧現實處境：「（街坊）舉報未成案已經被人趕走……個租管實際上都唔能夠有效發揮到作用。」

根據資料所見，去年逾千宗涉嫌違例個案中，僅得30宗屬投訴個案，佔整體的2.7%，逾97%則由當局揭發。多名板間房或劏房戶接受《香港01》訪問時坦言，憂慮被業主報復迫遷，不敢舉報。即使有租客願意挺身而出，亦會憂慮身份曝光而撤銷投訴。（見另稿）

延伸閱讀：

當局的主動巡查及跟進，或是劏房戶的最後希望。不過，截至去年12月底，差估署和水務署合共巡查3,848戶劏房，佔全港劏房3.6%，按此速度推算，要完成巡查全港劏房，需時接近28年。

不少劏房户慨嘆，新例實施一年以來，從未見過政府人員身影，形容條例如「做場戲」，才會令檢控、定罪數字如此零星。吳堃廉建議當局考慮簡化條例，包括將濫收水電費，以及沒有提交簡稱為表格AR2的租賃通知書，改為定額罰款，並加強巡查。

政府收到合規格劏房租約 僅佔全港劏房數不足一成

多個關注團體曾倡議制定起始租金，當局早前承諾會於今年首季發布研究結果。吳堃廉指，政府表明會以表格AR2數據，研究劏房租金水平，再進一步研究訂定起始租金，惟現時當局收到的表格AR2，僅佔全港劏房戶數目不足一成，憂慮當局會以數據不足為由，拖延訂立起始租金。他促請當局加強就無交AR2的執法行動，並同時透過政府統計處的人口普查資料建立劏房資料庫。

差估署指，除跟進舉報的個案外，亦在第五波疫情減退後，即去年五月下旬起主動探訪各區分間單位的租客，進行宣傳工作及了解其業主有否違例。（差估署新聞公告圖片）

社區組織協會副主任施麗珊擔心隨著社會復常，劏房租金會進一步推高。（資料圖片）

社區組織協會副主任施麗珊則表示，隨著社會復常，預料本港不少劏房或會轉型為非法賓館，迎接自由行旅客，屆時或會將租金拉高。她期望港府盡快交代起始租金的研究結果，「啲租金愈來愈貴，今年內一定要答覆到。」

她又指，有個別業主已見招變陣，「唔加你租，咪加你水電費。」但大部分街坊不敢挺身舉報，「驚畀業主趕走。」她又認為有需要提高罰則，提高阻嚇力。

政府料劣質劏房或受簡約公屋面世後打擊 租金相應回落

政府消息人士則指，當局正整合過去一年收到的AR2表格中的租金數據，稍後會公布研究結果。不過，過去一年已收集的數據甚少，消息人士未有回應會否影響訂立起始租金的時間表，惟消息人士坦言，不同類型的劏房涉及的租金水平有異，訂立劃一的租金標準有難度，加上當局相信，簡約公屋應市後，劣質劏房市場會被打擊，租金亦會相應回落。