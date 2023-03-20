劏房租管｜社區服務隊收萬宗查詢僅轉介逾百　團體：需檢討宣傳

「告別劏房」難於短期內成事，港府去年修訂劏房租務管制條例，同時耗資1,800萬元委托非政府機構，在全港六區成立服務隊，助宣傳新例及解答街坊疑難。六支服務隊首11個月共處理近萬宗查詢，已探訪近2000戶劏房，最終轉介153宗個交予差估署跟進調查。

記者「實測」，大部分社區隊均有解釋條例保障範圍，但當「教路」如何與業主周旋處理違規事項，大都只能提醒租戶自行斟酌風險。當局近日亦於電視黃金時段大賣廣告，但有受訪者指從未有機會收看。

有關注劏房團體認為，劏房租管相關的宣傳不足，大部分劏房戶及業主對新例一知半解，甚至「零概念」，建議調整宣傳策略及服務模式，加強「入屋」效果。

（「劏房租管實施一周年」系列之五）



港府去年修訂劏房租務管制條例，不過有關注團體認為，當局宣傳不足，大部分劏房戶及業主對新例一知半解，甚至「零概念」。（差估署劏房租務管制條例宣傳單張圖片）

當局早前斥資1,800萬元，委託非政府機構在全港六區成立服務隊，協助宣傳租管新例，中標機構包括新家園協會、新界社團聯會社會服務基金等，惟被外間質疑欠缺服務劏房租戶的經驗。

曾探訪約2000個劏房戶 每月每隊平均處理137個查詢

政府表示，截止去年12月底，區域服務隊共處理約9,800個查詢，並探訪1,987個劏房戶，換言之，過去一年間，每隊每月平均處理137個查詢，以及探訪約28戶劏房。另外，六個區域服務隊亦向差估署合共轉介153宗個案。

《香港01》記者早前以租戶身份，致電六個區域服務隊的熱線，就濫收水電、租約無打釐印等問題查詢，大部分接線職員均有解釋條例的保障重點，包括「2+2」租住權及禁止濫收水電等，但對於租約無打釐印是否受條例保障，跟進觀塘區的新家園協會的職員表示，未掌握有關條例的細節，需要索取租約查閱，再將個案轉介到差估署才能處理，若不願將個案交予差估署跟進，便要自行與業主對質，又着記者不要與業主交惡。

負責深水埗區的香港單親協會的職員則有為記者作風險評估，「教路」如何與業主周旋，但承認受條例所限，最終租戶仍需自行斟酌風險。

雖然劏房租管已實施一年，但有不少劏房戶坦言，即使被濫收水電費。仍選擇啞忍。（歐嘉樂攝）

負責深水埗區的服務隊早前落區探訪劏房戶，宣傳劏房租管新例。（劏房服務隊-九龍西 安「深」樂居支援計劃（深水埗區）FB專頁圖片）

記者亦以電郵向各服務隊查詢過去一年的工作成效，承投香港島服務隊的新家園表示，僅指可參考房屋局相關回覆，未有任何補充資料；其餘五隊社區隊則未有任何回覆。

吳堃廉表示，六區服務隊僅轉介153宗個案予差估署跟進，成績並不理想，認為有需要檢討宣傳策略，包括增加電視或社交媒體宣傳，「派發咗幾十萬張單張，最尾只係得兩個成功檢控案例，反映咗呢個方式係咪要檢討呢？」

差餉物業估價署近日於電視及電台黃金時段大賣廣告，但有受訪者指從未有機會收看。（差估署《責任權益要認識 》宣傳短片截圖）

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉認為， 劏房租管實施逾一年，成功入罪的個案太少，加上罰款金額太少，亦難有阻嚇作用。（夏家朗攝）

他又提到，現時服務隊的承辦團體並非最有處理劏房經驗的組織，「問親街坊普遍都唔係好知道，究竟係咪真係有呢個租管社工隊幫緊佢。」他建議政府應委聘熟悉劏房政策和有相關經驗的團體落區，才能有效協助政府回應劏房戶的需求。

他續指，另一個問題是服務隊人手嚴重不足，分區亦出現問題，「新界區，係包括屯門、元朗，加埋離島，跟住荃葵青，一個社工加一個非社工同事，兩個人手點可以做咁多區嘅諮詢呢？咁真係有啲強人所難！」他建議當局增加服務隊相關的撥款，增設社工隊，並與其他社福政策的指標看齊，參考政府統計處的劏房數據，以服務人數劃定分區和服務隊伍的數目，才能對症下藥。

社協副主任施麗珊同樣表示，雖然港府有委派社區隊進行地區工作，惟大部分劏房業主及租客對新例一知半解，甚至懵然不知，認為有需要加強宣傳力度，「派多啲宣傳單張、洗多啲樓，喺電視播吓廣告。」