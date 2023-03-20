劏房租管｜空窗期成租客噩夢　業主拒簽新約　疑藉灰色地帶避規管

一年生約、一年死約，是本港租樓的基本方程式，政府為解決劏房戶遭迫遷問題，在劏房租管設「2+2」標準租約年期及優先續租權。

劏房戶程先生卻慨嘆規管「形同虛設」，因為租約於新例生效前已起租，現時已到期逾年，即使他多次追問簽新約事宜，但地產中介及業主均避而不談，只能繼續在無簽新租約的情況下交租續住。在未起新租約的「空窗期」，意味他們這類劏房戶根本不受法例保障：「最擔心係突然加你租，甚至係漏夜畀人趕走，咁就唔知點算。」

（「劏房租管實施一周年」系列之二）



程生一家四口住在葵涌石籬一個劏房，他說，不少劏房環境欠佳，業主亦會隨時加租，難以久留。（林靄怡攝）

政府回覆稱，新例生效後首11個月，共處理了約1萬份劏房業主提交的租賃通知書表格，並已識別近千宗涉違例個案，但有關注團體稱，相信過去一年劏房實際租賃宗數及違規情況遠不於此，推測或有業主藉灰色地帶避開新例規管。劏房租戶程先生的經歷，正是最好的映照。

程先生與兩名兒女，在屋企附近的公園玩得起勁，太太則在旁陪伴。盪著鞦韆、你追我逐，大囡與細仔開懷大笑，是疫情後久違的畫面。「嗰時日日困住喺屋企，佢哋話覺得好悶，想去公園，我話唔得啊，疫情嚴重，唔落得去啊，搞到佢哋唔開心囉。」

葵涌劏房搬數次 曾遇爆咸水管淹沒全屋

他們住在葵涌石籬一個劏房，於同區搬過幾次家，舊居曾爆咸水管「淹沒」全屋，又住過「蚊型」劏房，公園是他們逃離現實的出口：「成間屋只得四格階磚，床喺呢度，隔離已經係廁所，一到打風落雨，牆邊又會滲水。」

他們現時住在約160呎的套房，月租6000多元，連水電逾7000元：「維修唔嗲唔吊，又唔簽新租約。」

離開狹窄的劏房空間，與仔女在公園玩耍是難得的親子時光。（林靄怡攝）

本港租期一般兩年，但劏房租務管制去年1月底落實，規定劏房租客可獲「2+2」兼優先續租權，並將租金加幅「封頂」。除了規定要打釐印，業主須於租期開始後的60天內，向差餉物業估價署交回專為出租劏房單位特製的租賃通知書（即AR2表格），並訂下罰則，違者一經定罪可罰款10,000元。

程先生三年前與業主簽約，但租約屆滿後，未再有白紙黑字的新租約。他曾主動向地產中介查詢：

有打過去問，跟住佢話唔使啦，照交返舊時個租金可以喇。我有同佢講，到期喇喎，係咪要簽租約，但佢跟住又無左件事。 劏房戶程先生

業主則如「神隱」，「隔好耐先覆吓你，上次屋企要維修個抽油煙機，都係叫個仔過嚟，佢自己唔得閒。」

他接受訪問時帶來三年前與業主簽訂的租約，但自此未再獲白紙黑字保障。（林靄怡攝）

程先生認為，即使劏房租務管制已實施，但租客卻仍處於劣勢。（林靄怡攝）

差估署要求實名舉報

新租約「無影」，程先生無奈下每月按舊約續付租金，但未獲法例保障續租權，一直擔心夜長夢多，「最擔心突然加租…又可能漏夜、凌晨，叫你走又未定架喎，叫人上嚟清晒啲嘢，趕你走都得架喎，我係擔心呢樣嘢。」

他說，曾向差餉物業估價署求救，得出的結論是需要提交租約等資料作實名舉報，他深思過後未敢行動，「擔心會畀人秋後算帳，甚至被迫遷趕走，我哋受唔到保障囉。」

新例生效一年，租客卻仍處於劣勢，

我寧願佢無實施好過，跟返原本，每隔兩年都可以準時簽新約。依家實施咗，業主又驚、租客又驚，咁仲有咩保障？ 劏房戶程先生

房屋局及差餉物業估價署回覆指，根據租務管制條例，業主須在「規管租賃」的租期開始後的60日內提交表格AR2，通知估價署有關租賃詳情，包括有關分間單位的地址、租賃期、租金、面積及單位設施等。

差估署：已加強宣傳新規例 團體：新例後近八成街坊無簽新約

截至去年12月底，估價署處理了10,578份表格AR2，並識別了共899宗業主涉嫌違反有關規定的個案，並已就65宗有關表格AR2個案向涉事業主發出警告信。差估署稱，租務管制條例僅生效約一年，部分業主可能仍未清楚了解相關規定，已於去年11月加強推廣及宣傳工作。

葵涌劏房居民大聯盟成員潘詠珊指，租務管制生效後，近八成街坊未獲續簽新約，僅有極少數業主會配合新例，與租客續租時簽署新約，更遑論跟足程序，向差餉物業估價署提交租賃通知書表格，「真係少之又少。」她推測業主或意圖藉灰色地帶避開規管，租客在欠缺白紙黑紙保障下，面臨被加租或逼遷風險。

潘詠珊續說，雖然差估署曾指口頭協議亦受保障，但在欠缺實質證明下，憂租客權益受損，認為當局應設追溯期保障，否則應強制業主必須簽署標準租約。