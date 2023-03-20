劏房租管｜寮屋租戶廚廁合一　嘆從未受法例保障：政府忽視我哋

在觥籌交錯旳鯉魚門海鮮街，不遠處是一間又一間寮屋無序地互相倚靠，王太（化名）一家四口棲身其中。沿著微光，走過空蕩的水泥牆與迴廊，六個獨立電錶相連，宛如陷入深不見底的迷宮。在石階拾級而上，木門吱吱作響打開，這個寮屋「上層」單位，就是王太的家。

劏房租管實施逾一年，但寮屋內的劏房一直不受法例規管，租金相宜的代價，是業主不會白紙黑字簽訂租約，僅靠口頭承諾。輪候公屋多年未見「上樓」曙光，王太在煎熬中渡過，「政府忽視咗我哋。」

（「劏房租管實施一周年」系列之一）



一家四口住在百餘呎的療屋劏房，只能在有限空間裡「各據一方」。（歐嘉樂攝）

鯉魚門的寮屋區內，左鄰右里來自五湖四海，有單身漢、兩口子，像王太般的一家四口算罕見。他們在這間竂屋已住了七年，最初在「地底層」，「得一個貓窗，一個抽氣扇。」她形容環境如地牢：

一入去就黑媽媽，但就涼浸浸嘅，一年四季都好涼嘅，可以唔使開冷氣都得，但就好焗，係密封嘅。 寮屋劏房戶王太

後來有租客退住，他們「更上一層樓」，遷至樓上的劏房單位，面積一樣，但換來一扇大窗口，屋內終於有陽光映照。窗外是大街，與百餘呎的「納米盤」私樓遙望，同一天空下，家家有本難念的經。

棄置木板拼湊成床 衣物堆疊床上

王太常從床邊攀出窗外，有一片低矮的石屎平頂可以晾衫，「但一打開窗就有好多烏蠅飛入嚟。」百呎劏房住四個人，放了兩張床已幾近佔據全屋近半位置。他們最初搬來時，「家徒四壁」是最貼切的形容詞，只好以鄰居棄置的木板為床，加上他人捐贈的雪櫃等家電，勉強拼湊成家。家中沒空間放置衣櫃，各人衣物一件起、兩件止，整齊堆疊在床尾膠箱。

以往住在地底層時，家中環境密封，搬至上層的劏房單位後，雖然呎數一樣，但勝在有一扇大窗，「不過一打開窗就有好多烏蠅飛入嚟。」（歐嘉樂攝）

窗外的石屎平頂實則是寮屋的延伸物，他們會攀出去晾衫，善用空間。（歐嘉樂攝）

鼠患嚴重 大被同眠

七年過去，再惡劣的生活環境亦習以為常。鄰近食肆多，老鼠經常出沒，「其實無處不在，喺門口咬爛度門爬入嚟，有時開吓個窗，又喺個窗爬入嚟，廚房抽氣扇又可以走入嚟。」大鼠半夜來訪，只得被迫同眠：

已經夜晚熄晒燈瞓覺喇，開返燈後又唔知捐左去邊喇喎。無辦法喇，就由得佢喇，因為唔想半夜再係度摷，影響隔離啲人休息。 寮屋劏房戶王太

鯉魚門臨海，每逢風季常遇水淹，水深可至大腿，雖然沒波及二樓，但出入需涉水而行。超強颱風「山竹」襲港，王太一家趕到附近的臨時庇護中心暫避，「去過一次，之前都唔無去，覺得（其他颱風）唔係咁犀利，寧願留喺度瞓。」風雨呼嘯，敲打鐵皮屋頂，「都好驚佢會吹走。」回南天牆身發霉，又是季節性煩惱。

人有三急 只得男女共用踎廁

地方太細，人有三急，他們一家人需要跑到下層解決。兩個男女共用的踎廁，散發陳年惡臭，地面尿跡也沉積斑駁。清早返工返學前「最繁忙」，他們寧願前往附近體育館如廁，節省時間。

家中浴室與廚房合一，沖涼或煮飯都要小心翼翼。人有三急則要跑到下層的共用廁所解決。（歐嘉樂攝）

主婦的居家本領：即使空間狹窄，亦可煮出一餐家常便飯。（歐嘉樂攝）

花灑下是灶頭

家中簡陋的浴室與廚房「二合一」，頭頂是花灑，眼下是爐灶，沖涼要小心翼翼，避免沾濕柴米油鹽。兩個兒子及老公歸家前，王太會提早準備煮飯，「一係等佢地沖完晒涼、等佢地搞掂晒喇，我就先入去煮飯。」

打開小摺檯就是一日三餐，四人擠在角落起筷。蕃茄炒蛋、瘦肉炒瓜，雖然粗茶淡飯，但平淡是福。

間唔中都會加餸、肉都有食嘅，因為阿仔都育時期，但主要食菜同瓜為主，因為菜平呀嘛，平過肉好多，啲排骨都幾十蚊斤，唔敢諗㗎 。」 寮屋劏房戶王太

生活迫人，雖然只能粗茶淡飯，但一家人齊齊整整，王太說已很感恩。（歐嘉樂攝）

跨區步行買餸 只為守住荷包

百物騰貴，王太每隔數天拖著「車仔」，由鯉魚門步行至觀塘買餸，來回合共一個半小時，「平好多㗎。」別人眼裡是壯舉，她不以為然： 「我都慣咗喇，一條大直路，經過藍田去到嘅，坐車來回就10蚊。」少數怕長計，需要守住荷包：「一次過買多啲，如果一日慳到十蚊、八蚊，咁一個禮拜都慳到幾十蚊。」老公是地盤雜工，月入約1.5萬元，但開工不穩，疫情高峰時更是手停口停，「都係近一兩個月先好返少少。」

生活艱難，兩個兒子卻從不呻苦：「佢哋都好生性，知道父母係咩環境，無返嚟怨。」睡在上格床的二仔正值發育時期，王太看著心痛：「阿仔訓上舖好辛苦，佢訓喺度坐唔到起身，係慢慢褪先落到嚟。」「都諗住要走㗎喇，想搵間樓底高啲嘅，」但搬家費用不菲，同區也難覓同價單位，只能作罷。

二仔睡在上格床，正值發育時期，他需彎著腰下床。（歐嘉樂攝）

其實我哋住劏房都係大同小異，都係差唔多，唔會好得去邊，除非租8、9千，1萬元度，咁就好好多。但負擔唔到，因為一個月先搵得嗰萬幾蚊，你交租都去左一萬，你留返嚟點樣生活？阿仔又要讀書。 寮屋劏房戶王太

地產舖或租屋網站，鮮見寮屋租盤，王太說若非有人介紹，也沒門路。但租金相宜，也有代價。無簽租約、僅靠口頭承諾，「都擔心喺度住，會唔知幾時加我哋租。」

去年實施的劏房租務管制，確立租客優先續租權，租約期內加租上限會「封頂」。不過租管不設追溯期，寮屋及村屋等亦不包括其中。當局曾解畫，相關建築物不受獲批准的建築圖則所涵蓋，不可能劃定「單位」的界線，遂無法確定租賃處所是否屬分間單位。

面對官員的說法，王太如是說：「覺得政府忽視咗我哋 (寮屋居民)。」

去年實施的劏房租務管制，確立租客優先續租權，亦禁止濫收水電費，不過寮屋及村屋等不包括其中。（差估署劏房租務管制條例宣傳單張圖片）

王太慨嘆政府遺忘寮屋劏房租戶。（歐嘉樂攝）

統計處最新數據顯示，全港現時約有10.7萬個劏房，較五年前增近17%，約有21.4萬人棲身其中。不過，官方未有具體統計寮屋劏房分類，但根據《長遠房屋策略》 2022年周年進度報告所見，當局推算全港有2.37萬戶居於臨時構築物，例如木屋、寮屋和天台屋等，但寮屋劏房戶實際人數則不得而知。

日子再難捱，她說從沒申請綜援念頭，一家人深信可自力更生：「你不如留返畀無勞動能力人，啲老人家真係好有需要，留畀嗰啲人申請。」但到夜深人靜時，王太也會輾轉反側，因為輪候公屋已八年，早前向房屋署查問進度時，輪候冊前尚餘近5000人，「我自己心諗，咁都唔會話仲要等好耐，都好快㗎喇，點知今年1月再問，條隊原來無郁過。」上樓改善生活的美夢連番落空，她略帶稀噓：「覺得人生無希望啊，差唔多八年喇，我仲可以等幾耐？」

房委會早前公布截至去年12月底最新公屋輪候時間，一般申請者的平均輪候時間為5.5年，三年上樓承諾仍未達標。（資料圖片）

如果你問我，聽日有公屋畀我上，其實我唔會要求要去啲新嘅，或者去啲位置靚嘅，你有間公屋畀我，係大過呢度嘅，我都會走㗎喇，都會搬㗎喇。 寮屋劏房戶王太

王太曾參觀位於元朗的過渡屋，但最終未成事：「如果去到元朗，阿仔咪要5點、或4點多出門口返學，變咗佢好辛苦。」二仔下年應考文憑試，王太擔心變動過大，會影響成績，只冀「上樓」順利，給兩個兒子更好的生活環境。

附近的鯉魚門海鮮街，逐漸走出疫情陰霾；海濱旁的堆土機轟隆轟隆，也準備向更多旅客招手。繁華背後，寮屋群內切割成多間劏房出租，身處時代夾縫，卻有一群無名人口，被遺落在「法外之地」。

王太的個案並非孤例，鯉魚門一帶有不少寮屋劏房，相信有不少住戶隱身其中。（歐嘉樂攝）