立場新聞案｜羅冠聰與蓬佩奧會面明顯違國安法　鍾：不敢妄下判斷

《立場新聞》涉發布煽動刊物案續審，前總編輯鍾沛權繼續接受盤問，控方指涉煽動的文章中有3篇是與逃亡人士，包括：羅冠聰、許智峯及梁頌恆有關，3篇文章更在相近時間刊出，質疑是否「咁蹺」，鍾解釋許和梁的流亡時間相約，羅的訪問雖然在較早前完成，但因記者遲交稿及有後期製作，才會押後至同期推出。控方續指羅曾與時任美國國務卿蓬佩奧會面，並談及香港情況，指羅的做法屬與外國勾結，明顯違反《國安法》，鍾表示不敢妄下判斷，亦不同意是「明顯」違法《國安法》。

涉及3名逃亡人士的專訪。(詳看下文)

特約記者在英採訪羅

主控伍淑娟先要求鍾沛權說出與該些流亡人士專訪的背景。鍾說，羅冠聰是較早流亡的政治人物，《立場》見羅有接受外國媒體訪問，便嘗試約羅訪問，他已記不起訪問日期，該訪問是一名曾在香港從事新聞工作的前行家，以特約記者身份在英國採訪羅。

同意羅對立場有信心才接受訪問

伍質疑羅為何會相信《立場》，是否因雙方過往曾有交往，羅曾幫《立場》撰寫文章。鍾表示沒有就此作判斷。伍說，羅當時被跟蹤、滋擾都願意接受訪問，可見他對《立場》有信心，鍾稱會接受伍的推斷，認為受訪者信任媒體才會接受訪問。

許及梁在相約時間流亡

伍續指該3篇涉及羅冠聰、許智峯及梁頌恆的訪問，分別於2020年12月9、14及15日的7天內刊出，質疑是否「咁蹺」。鍾說許和梁流亡時間很接近，至於羅的訪問則在較早前完成，因該特約記者「遲交稿」，加上需時後期製作，所以延誤文章刊出。

美國曾作出制裁行動

伍又指，早於2019年8月，已有人提出要求美國干預香港事務，美國通過《香港人權與民主法案》後，亦有人集會表示感謝，美國在法案通過後亦的確有對香港實施制裁。伍指出，在《國安法》生效後，時任美國總統特朗普宣布簽署《香港自治法》，取消美國給予香港的特殊地位。伍因而指出海外針對香港發生的事對中國實施制裁是真實的，鍾表示對相關制裁有印象。

鍾不同意羅行為屬明顯違反國安法

伍又提及羅冠聰在流亡後曾與時任美國國務卿蓬佩奧會面，期間談及香港的情況，伍指羅的做法屬與外國勾結，明顯違反《國安法》，鍾表示不敢妄下判斷，亦不同意其做法屬「明顯」違反《國安法》。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)