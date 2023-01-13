立場新聞案｜鍾沛權指每年發逾萬各類文章　被指政治平台覺難理解

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被指串謀發布或複製煽動刊物案，今（13日）在區域法院續，鍾繼續自辯，並控方指涉煽動文章，部份由已流亡英國的羅冠聰撰寫，鍾稱羅是最年輕的立法會議員備受矚目，故有登其文章，但無意美化他；對於區家麟的文章提及爭議議題，鍾稱該些議題均值得討論，區並非「無的放矢」。鍾又稱，估計《立場》一年發佈文章逾2萬篇，包括不同類型的內容，他們不會花如此多的人力物力去襯托17篇涉煽動文章，對《立場》被控方指稱是「政治平台」，他覺難以理解，並說：「咁我地作為一個政治平台，真係好失敗囉。」



其他報章也報道羅冠聰的政治觀點

鍾沛權昨提及，羅冠聰很早就已成為《立場》博客，因為他是最年輕的立法會議員，備受矚目。鍾今續指，《立場》一貫方針是不但會刊登備受矚目者的政治言論，亦會刊登相關批評、言論。辯方又舉出其他多份報章或媒體報道羅政治觀點的文章，鍾強調文章是羅單方面的說法，不反映報章支持與否，他們只是如《立場》一樣，很難即時找到一些反對意見，並將其放在同一篇文章中。鍾亦否認《立場》意圖美化羅，相反只是想立體呈現一個政治人物。

鍾沛權認《立場》有刊登羅冠聰的文章，但非代表同意其觀點或想美化他。

區家麟提及議題非無的放矢

鍾又提到區家麟撰寫的〈2020 香港新詞〉一文，控方指該文提及「12港人」及國安法執法得議題。鍾今解釋指，該文只是年度回顧，不可能每件事都詳細交代，《立場》刊登亦不代表同意其說法。而區在文中提到如「港警合謀」、「人間蒸發」等，鍾認為都有事實基礎可展開評論，例如警方至今仍未就「港警合謀」作明確承認或否認，故認為區的說法絕非「無的放矢」或「生安白造」，而是言論自由所容許的。他不認為區的文章屬煽動，認為區只是想指正錯誤，引起改變，屬公平和負責任的評論態度。

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章，部份由羅冠聰及區家麟撰寫。(詳看下圖)

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被稱為政治平台覺難理解

鍾續稱，《立場》網站設有「編輯推介」一欄，讓讀者知道他們的文章題材多元化，當中有環保、體育、流行文化、攝影等。對於控方指《立場》為「政治平台」，鍾直言覺「好難理解」，因為《立場》一年發佈文章逾2萬篇，警方初時篩選的500文中，有不少是影評，甚至是建制派的文章，之後再七除八扣，選出幾十篇文章認為有煽動之嫌。鍾自言不會花如此多的人力物力發表2萬篇文章，只為襯托和發表涉案的17篇文章，又說：「咁我地作為一個政治平台，真係好失敗囉。」

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022