六旬漢為水電費爭執涉殺弟　弟中36刀穿肝胃胰　兄稱只斬了兩下

六旬雜工與同住胞弟因水電費問題起爭執，繼而動武，兩兄弟在家人同場的情況下，走進了房間並關門，並傳來爭執聲，之後雜工持沾血的刀離開房間，其弟則躺在血泊中。事後證實其弟身中36刀死亡，胸腔、肋骨以至肝、胃及胰臟均被刺穿，雜工則只有輕微擦傷。雜工被捕後指其弟先動手，他受挑釁下自衛才揮刀，又稱只斬了其弟兩下。雜工否認謀殺，案件今(15日)在高等法院開審。



被告卜水強（案發時62歲，酒樓雜工）被控於2019年9月25日，在香港謀殺卜偉根（60歲）。

仵工將死者遺體舁送殮房。(資料圖片)

兩兄弟各睡一房母睡客廳

控方案情指，被告案發時與妻子、母親和胞弟同住旺角快富街25至27號一單位，被告和胞弟各住一間房，母親則睡在客廳。住宿開支原由兩兄弟平分，二人關係不算親密，近年曾就支付水電費的問題爭執。

胞弟只拿走電費單但無拿走現金

2019年9月24日，胞弟如常將一張1,414元的電費單擺在客廳櫃桶上，被告回家後放下現金720元。翌日，被告妻子發現該筆現金和電費單仍在櫃上，及至傍晚電費單已被取走，但現金仍在櫃上，當時胞弟正在洗衫。被告妻子致電外出工作的被告，被告稱之後會找其弟傾談。

被告以為胞關了其房電源口角

同晚，被告夫婦外出用膳，近10時半回家時，母親稱家裏停電，經胞弟維修後，只恢復客廳和胞弟睡房的電力，被告房間仍然停電。被告以為是胞弟關閉了斷路器電源，遂找胞弟理論。二人繼而在客廳就水電費事宜口角，期間胞弟曾將被告推至飯桌，導致飯桌撞到母親。

胞弟曾拿椅子襲擊被告

隨後，二人開始互相出拳，胞弟從睡房拿出一張椅子擊向被告頭部，被告則以玻璃煲蓋還擊，但遭胞弟以椅子抵擋，煲蓋因而碎裂。後來兩兄弟走入胞弟的睡房，並把門關上，在客廳的母親和被告妻子聽到房內傳出爭吵聲，於是報警。約3分鐘後，被告步出胞弟睡房時，手持一把染血的生果刀，手腳均有血跡，胞弟則在房內倒臥血泊。

被告向妻說其弟拿刀刺他才還手

被告向妻子說，其弟拿刀刺他，他才還手斬對方。被告之後到洗手間洗手和刀。警方到場後拘捕被告，並發現胞弟已陷入昏迷，失去呼吸和心跳，送院搶救後證實死亡；被告則表示他的手指、下巴輕微割傷，不用送院。除了被告洗淨的刀，警方在胞弟倒臥之處亦找到另一把刀，現場尋獲的兩把刀分別均有被告及其弟的血跡。

死者胸腔肋骨及肝胃胰均被刺穿

驗屍報告指，死者身中36刀，包括頭、頸、胸、腹部，其中5刀致命，分別擊中左頸、前胸、背部，並且刺穿胸腔、肋骨、肝臟、胃部、胰臟及大動脈，導致死者大量出血，呼吸功能受損；其餘傷痕分布死者軀幹和手。法醫認為，這些傷勢顯示死者或曾嘗試阻擋施襲者或搶刀。

被捕後稱只斬了其弟兩下

被告被捕後，警誡下承認當日曾與其弟就水電費爭執，並指對方先用刀襲擊他，他受到挑釁，出於自衛才還手，又稱只斬了其弟2下。

案件編號：HCCC118/2021