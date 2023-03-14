床底藏屍案囚終身被告　認曾毆打及恐嚇前女友　求情稱只想見兒子

有毒癮的中年漢，早前因在將軍澳打死為他提供住所的女子，並把其屍藏在床下底，被裁謀殺罪成判囚終身，之後揭他在殺人之前，曾向前女友動粗，並曾把她拖行帶走。前女友雖然最終逃脫，個多月後斷收到中年漢的死亡訊息威脅，他更曾稱，因犯了另一宗「大鑊」的事，只有死路一條，要前女友陪他一同死。中年漢今(14日)在荃灣法院(暫代區域法院)認毆打及恐嚇前女友等罪，求情時稱，他作出這些行為，只為想見兒子最後一面。法官把案押後至4月12日判刑。



毆打綁架事主後約兩月再犯恐嚇

被告羅偉文，50歲，承認襲擊致造成身體傷害、管有攻擊性武器、綁架、盜竊、及兩項刑事恐嚇。控罪指他於2019年1月28日，在慈雲山樂誠樓地下外襲擊羅慧詩，並管有一把刀；他又在慈雲山某處，違反羅的意願下，將她非法以武力帶走；及偷走羅的手提電話。羅另被控於同年3月9至11日及3月15至17日，在香港某處威脅羅慧詩會使其人身體受損害，意圖使她受驚。

被告羅偉文(黑布蒙頭)。(資料圖片)

被告去年10月被裁定謀殺罪成

羅早前被控於同年3月17日，在將軍澳寶林邨殺死女子劉莉芝(34歲)，並把劉屍體放在單位內的床下底，去年10月在高等法院被裁定罪成，被判囚終身。法醫指劉身上有101處傷，14條肋骨折斷。

羅在事發前2至3月與兒子搬走

案情指，被告於2006與羅拍拖，翌年誕下兒子，兩人同居於沙田坳邨和田樓。二人於2018年11月關係轉差，羅與兒子搬走。

被告毆打羅後把她拖上的士

2019年1月28日早上，被告突然在慈樂邨後巷出現，羅經過時遭被告箍頸及扯頭髮，被告又掌摑她及對她拳打腳踢。羅曾嘗試自衛，被告即拿出一把長約 10 厘米連刀套的軍刀，羅即推開被告令軍刀跌在地上，羅趁機跑到附近保安亭求救，但遭被告追上，並從後再箍她的頸，把她拉出保安亭，並將她扯上的士前往沙田坳邨。行車期間，事主有叫救命，但遭被告捂着嘴巴。

羅被拖行時不斷向鄰居求救

到達沙田坳邨後，被告將羅拖出的士，羅抓住欄杆，被告再對她拳打腳踢，令她鬆手。羅不停叫救命，被告拖她進入和田樓，期間羅曾取出電話欲報警，但遭被告搶走。保安員見狀向控制室報告事件，被告繼續將羅拖入升降機，並到達40樓，羅在走廊被拖行時不斷叫救命，又按鄰居門鐘，有鄰居走出來雙手從後箍住被告，事主即跑進其中一名鄰居的單位躲避，案件最終報警，被告在警員到達前已離去。

被告向羅稱發生了大鑊很多的事

及至2019年3月9日起，羅一直收到被告發出的死亡威嚇訊息。被告稱發生了另一宗比本案「大鑊」得多的事，他只剩死路一條，又指若見到羅，便會要羅陪他一起死。

曾稱若不讓他見兒子要羅付出好大代價

被告又說：「我唔會打...死你，不過我一定攞通水淋你毀容為止，到時我就睇你條仔仲要唔要你...我一定搞...到你生不如死。」被告又言：「見到邊個斬邊個呀，你都係，一撞到你即死！你一定要陪我死。」數日後，被告又指既然羅不讓他見兒子，稱：「咁你一定要付出好大嘅代價，我一定要斬死你。」

案件編號：DCC 100/2022

被告羅偉文早前因殺死女子劉莉芝，並把劉的屍體放在床下底，被裁定謀殺罪成。(詳看下圖)