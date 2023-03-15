社區檢測中心3.22起減至僅餘5個　其餘將回復原有用途【附名單】

隨着世界各地陸續撤銷出行前的核酸檢測要求，港府今（15日）宣布，再大減社區檢測中心數目，由現時21個減至5個，5個社區檢測中心及檢測站的開放時間維持為每日早上10時至晚上8時，期間於下午將在特定時段關閉深層清潔及消毒。港府說，16個即將停運的社區檢測中心及檢測站會盡快回復至其原有的社區及康樂用途。



+ 11

港府繼早前宣布在3月1日起大減社區檢測中心數目，由現時85個減至21個後，政府今再公布，隨着世界各地陸續撤銷出行前的核酸檢測要求，核酸檢測服務整體需求近日已大幅下降，將由3月22日起，只會保留五個使用量較高的社區檢測中心及檢測站，繼續為需要取得檢測結果的市民（如作為工作或出行外遊所需證明）提供自費核酸檢測服務，而其餘16個檢測點將會停止運作。

3.22起繼續運作的 5 個社區檢測中心及社區檢測站：

1. 中環愛丁堡廣場



2. 位於銅鑼灣的禮頓山社區會堂



3. 梁顯利油麻地社區中心



4. 位於沙田的瀝源社區會堂



5. 元朗市東社區會堂



5個社區檢測中心及社區檢測站服務時間及地址



政府發言人說，該16個即將停運的社區檢測中心及檢測站會盡快回復至其原有的社區及康樂用途。而早前釋放的64個社區及康樂場地已經全數交還予場地管理人。

至於保留的5個社區檢測中心及檢測站的開放時間則會調整為每日早上10時至晚上8時，期間會於下午1時30至2時／2時30分關閉，以進行深層清潔及消毒。除該5個社區檢測中心及檢測站外，機場亦設有全日24小時運作的快速核酸檢測中心，方便旅客在出行前進行自費檢測，並於兩小時內獲取結果。