核酸檢測｜明起不再強制免費服務亦停　市民今趕檢測：最好取消晒

政府本月中已宣布由3月起，到公立醫院、安老院和殘疾人士院舍探訪的核酸檢測要求，改以快速抗原測試取代，明日（1日）起停止於社區檢測網絡提供免費核酸檢測服務，及縮減核酸檢測運作規模。

今日（28日）是社區檢測網絡提供免費核酸檢測服務最後一日，有需要探病的市民，到場接受免費檢測，並冀望政府能盡快取消所有檢測要求，「最好就咩都唔洗做，好似以前咁就最方便。」



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旺角麥花臣籃球場的檢測中心，直至今日（28日）中午，市民仍陸續到場參與檢測，惟人數不多，記者觀察三小時，約20名市民到場參與檢測，大多手拎護照，進行自費檢測，只有零星市民進行免費檢測。早上10時許，門外亦曾出現人龍，約10人等候排隊檢測。

市民探病今仍須核酸

市民袁先生指，今日到公立醫院探病仍需要出示48小時內的核酸測報告，故仍到中心接受免費核酸檢測，「如果佢（政府）早一日改用快測咪好囉，唔洗我今日特登嚟。」

袁先生認為，政府改用快測替代核酸檢測是合理的考量，「其實好多國家都已經做咗好耐，唔好咩都慢人一拍先得㗎。」

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「最好就咩都唔使做」

另一參與免費檢測的何先生，為趕及在今日內到安老院探訪家人，特意請假到場檢測。他表示檢測過程順利，「好快，連五分鐘都唔使！」又指等候幾小時就有檢測結果，即日可往探訪。他經常需要出入安老院，認為檢測可在最大程度上保障家人。



何先生亦冀望政府能盡快取消所有檢測要求，「最好就咩都唔使做，好似以前咁就最方便。」

自費核酸檢測服務仍維持

政府在本月17日宣布，因為疫情進入新階段及疫情管控邁向新模式，由3月1日起將適用於公立醫院及安老院舍和殘疾人士院舍員工及探訪人士，以及院舍住客的核酸檢測要求，改為快速抗原測試。

因應強制性質的核酸檢測要求已全面撤銷，同日起停止於社區檢測中心及檢測站提供免費核酸檢測服務，自費核酸檢測服務仍會維持。