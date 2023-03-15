退休警兒子向美心捲閘掟汽油彈　官斥針對不同政見報復　囚6年

退休警的兒子於2020年七一聚集中，涉向銅鑼灣一間美心餅店的捲閘掟汽油彈，其後被搜出警方雪糕筒膠套、背面寫有「FXXK THE POLICE」字眼的外套等，經審訊被裁定縱火等4罪成。案件今（15日）在區域法院判刑，法官謝沈智慧批評，被告帶同多枚汽油彈到場，更在短時間內連環犯案，並且針對持不同政見的美心西餅，其報復行為屬加刑因素，判他入獄6年。



被告父為退休警母是律師

被告黃梓峻（19歲，職訓局學生），被控兩項縱火，一項管有物品意圖破壞財產及一項盜竊罪。庭上透露，被告雙親離異，父親為退休警員，母親則是律師。被告於2018年確診患抑鬱症和過度活躍症，及至2019年，母親為了避開社會事件，把兒子送到加拿大留學，但他於2020年暑假回港後，因為疫情緣故無再返加拿大。

短時間內連環犯案

法官判刑時引用案例指，縱火屬嚴重罪行，香港人煙稠密，故意縱火可引致嚴重後果，或對市民生命和財產造成極大傷害，必須嚴懲以阻嚇犯案者。本案有多項加刑因素：被告夥同他人犯案，事前不但帶同3枚汽油彈到場，並且兩度縱火，其中一次更是使用相同的汽油彈，反映他有計劃預謀犯案；他在人煙稠密的商住區縱火，當時發生非法集結，現場多人聚集，被告犯案時使用易燃劑，更在短時間內連環犯案。

行動明顯是向美心報復

其行為亦明顯是針對持不同政見的美心西餅作出報復。再者，以當時社會氛圍而言，警方資源十分緊拙，被告盜取警方物資也是嚴重之處。

政治理念犯案不會視作求情因素

法官認為，雖然被告患抑鬱症及過度活躍症，但看不到他犯案與其身體、精神情況有關；辯方稱被告有良好教育背景，因「羊群心理」與政治理念犯案，一概不會視作求情因素。

指被告毫無悔意謊話連篇

法官批評，被告毫無悔意，其背景報告更是謊話連篇，他向感化官聲稱案發時從加拿大回港後與母親同住，母親卻指根本不知兒子去向。考慮被告有良好背景及年輕，每項控罪酌情扣減3個月刑期，部份刑期准同期執行，總刑期為6年。

案件編號：DCCC170/2021