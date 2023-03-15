環保署停綠在葵涌試公屋新運作模式　綠在上環無人中標臨時過渡

​為準備日後都市固體廢物收費的實施，環保署早前在各區設立22間「綠在區區」社區回收網絡。由於首批回收便利點的服務合約即將屆滿，環保署已就各合約重新招標，除「綠在葵涌」及「綠在上環」外，20間回收便利點均已成功招標，當中10間回收便利點因租約或技術考慮，需遷往新地點，並將於四月一日投入服務。



至於「綠在葵涌」及「綠在上環」方面，環保署指準備在葵青區先行試驗新的運作模式，在公屋發展小型回收便利點網絡，故相關回收便利點會停止服務。「綠在上環」則因招標過程中沒有符合招標文件要求的投標團體而程序被取消，署方正加緊安排臨時的過渡服務。



首批22間回收便利點自2020年11月陸續開始營運，其服務合約將於今月底屆滿。環保署今（15日）公布「綠在區區」後續合約安排，指2022年初就該批回收便利點的後續合約進行公開招標，除「綠在葵涌」及「綠在上環」外，去年11月批出20間回收便利點的後續合約，其中10間回收便利點因租約或技術考慮，需遷往新地點，並將於4月1日投入服務。另外，回收便利點中有九間將由新的營辦團體營運。

葵青區試驗新運作模式 公屋發展小型回收便利點

至於「綠在葵涌」，環保署指，為加強公屋的社區回收支援，準備在葵青區先行試驗新的運作模式，在公屋發展小型回收便利點網絡，方便公屋及鄰近居民參與乾淨回收及提升回收網絡的成本效益。

署方解釋，由於葵青區是最多公屋單位的地區之一，而公屋亦鄰近區內的單幢樓、地鐵站或公共交通交匯處，環保署現正與房屋署緊密合作以落實有關計劃，期望能盡快於今年第二季為葵青區居民提供服務。此外，環保署亦計劃逐步把小型回收便利點網絡擴展至約50個公共屋邨。

因應上述在葵青區試行的新運作模式，「綠在葵涌」回收便利點將於3月31日約滿後停止服務，以減少資源重疊。屆時，環保署會安排「綠在葵青」回收環保站在「綠在葵涌」現址附近設立回收流動點，並會負責營運「綠在葵涌」現有的回收流動點及屋苑上門回收服務，讓市民的回收習慣得以持續。

「綠在上環」已重新招標

「綠在上環」則因招標過程中沒有符合招標文件要求的投標團體，因此相關招標程序被取消。環保署已於去年12月16日重新招標，現正進行標書評審。署方正加緊安排臨時的過渡服務，以便利上環區居民進行回收。