港府與內地簽署創科安排　業界解讀︰代表中央支持港做創科領頭羊

內地「十四五」規劃提到，明確支持香港建設國際創新科技中心。特首李家超今（15日）與國家科學技術部會面，並由創科及工業局局長孫東簽署 《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》，透過六點推動香港融入國家創新的發展大局。



創科業界認為，香港的獨特優勢為生物醫學的技術及金融自由度，惟製造及市場不及內地，因此發展創科離不開大灣區的支援，認為中央在兩會閉幕後與香港簽署《安排》為好消息，向全國各省市發出肯定的訊息，「畀全中國清楚嘅方向，支持香港做創科領頭羊。」



創科及工業局與國家科學技術部簽署合作安排

特首李家超今日在北京出席儀式，與國家科學技術部部長王志剛會面，並由創新科技及工業局局長孫東，與國家科學技術部副部長張廣軍簽署 《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》。

根據文件顯示，中央為充分發揮香港自身優勢，推動中港兩地城市，尤其粵港澳大灣區的協同創新，在協商下獲國務院審批同意，簽署有關《安排》，支持香港建設國際創科中心。文件共列出六個合作重點，以貫徹「一國兩制」的方針，推動香港融入國家創新的發展大局，包括︰

一、深化科研合作，提升香港創新科技能力。

二、推動創新資源共享，深度融入國家創新網絡。

三、助力科研成果轉化，培育壯大香港與內地高新科技企業。

四、促進人員交流，開拓香港青年在創科領域的發展空間。

五、發揮香港國際化優勢，加速構建香港成為國際科研之都。

六、強化統籌協調，完善兩地合作保障機制。



至於實施方面，將通過內地與香港科技合作委員會設計統籌、規劃及協調相關政策。有關《安排》由即日起生效，有效期至2027年6月30日，未來可通過書面形式再作延期及修訂。

香港再生醫學有限公司主席施明耀。（資料圖片／盧翊銘攝）

醫學創科公司︰《安排》制定框架讓各省市執行

香港再生醫學有限公司主席施明耀表示，中央在兩會閉幕後，立即與香港簽署《安排》，意味願意投放資源協助香港發展創科，亦向全國所有省市發出肯定的訊息，香港要成為國際創科中心，並制定框架讓各省市執行，因此認為對業界絕對是好消息。「畀全中國清楚嘅方向，支持香港做創科領頭羊。」

他並強調，發展創科須一條龍「官產學研」合作，涉及技術、製造及市場，惟香港僅是彈丸之地，雖然生物醫學的研發技術及金融自由度，相較內地城市具有優勢，但製造及市場則須靠大灣區的夥伴協助，「香港要推動創科係離唔開大灣區。」