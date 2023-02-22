預算案｜資本投資者入境計劃金額料較$1000萬倍增　範圍包括創科

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】今屆政府首份施政報告推出多項「搶人才」政策，今日公布（22日）的財政預算案再推新計劃，陳茂波指，為豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，將推出新版「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產，投放在本地市場，但不包括物業投資，在通過審批後可來港居住及發展。政府消息補充， 投資移民投資額會比上次的一千萬倍增，除不計買物業，亦會規定有部份投資範圍，包括創科。



▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



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投資不計買物業 通過審批後可來港居住

陳茂波宣讀財政預算案，指為了進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，會引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產，投放在本地市場，但不包括物業投資。在通過審批後，便可來港居住及發展，計劃細節將於稍後公布。

翻查資料，本港在2003年經濟低迷時，亦曾推出「資本投資者入境計劃」，容許在港投資650萬元資金的申請者來港居留，計劃最低投資額其後提升至1,000萬元，最終在2015年暫停。

最低投資額料比2003年時的1,000萬元倍增

政府消息補充， 投資移民投資額會比上次的一千萬倍增，除不計買物業，亦會規定有部份投資範圍，包括創科。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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勞工及福利局正更新人才清單

陳茂波又說，勞工及福利局正更新「人才清單」，以反映各個不同專業的人手需求情況，預計下月完成。勞福局亦將於今年年中開展新一輪人力資源推算，協助政府就整體人力需求制訂適切的策略。

企業方面，他指已成立「引進重點企業辦公室」、「引進重點企業諮詢委員會」和「招商引才專組」，目的是引進世界各地具代表性、高潛力的重點企業。政府亦會引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，特別是業務以亞太區為核心的企業，將註冊地遷至香港，善用香港的優良營商條件和專業服務，計劃在2023/24年度內進行諮詢，並提交有關立法建議。

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼

