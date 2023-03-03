01專訪盧寵茂｜下月英國搶人才　短期冀招百名海外醫生暫得十多人

醫管局人手流失未止血，雖然港府早前已通過海外醫生免試修例，惟來港的醫生並不多。醫務衞生局局長盧寵茂接受《香港01》專訪，承認有移民潮等多種因素，令人手流失，招聘海外醫生亦因疫情有阻礙。他希望短時間內可以吸引到100名海外醫生來港，但目前只有約10人願意來港，離目標有很大差距。他說會集中到75間免試註冊醫學院中，多香港留學生的大學「搶人才」，下月醫管局就會派員去英國作為第一站。



醫務衞生局局長盧寵茂接受《香港01》專訪，透露醫管局下月將赴海外「搶人才」。（余俊亮攝）

醫護流失 有移民、社會、政治因素

醫管局醫護流失急增，據最新數字顯示，截至去年10月，醫生流失率為8.1%，而護士流失率則有10.7% 。另外，據預算案賬目資料，公立醫院醫護人手持續流失，2022/23年度只有6,450名醫生，較去年少34人，當中專科醫生人手更按年少105人。

醫務衞生局局長盧寵茂承認，醫學界出現人手短缺，其中醫生方面，現時每1000人平均只有2個醫生，比起新加坡的2.8個及歐美國家3個低得多。

「整個香港出現人手短缺的問題，某程度上有移民因素，有社會、政治環境等很多原因。」盧寵茂承認人手問題嚴峻，但他對香港充滿信心，「我自己就從來都沒有想過移民。」

他補充，全球不同地方都面對人手不足問題，本港已多方面去增加醫療人手，包括增加醫科生學額及延遲退休年齡等，而本港亦應更積極吸引人才。

香港醫護人手比例原本就較發達國家少，近年更面對嚴重的流失嚴重。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

海外醫生不願來 與封關有關

不過，本港近年推出吸引醫生來港的措施未見成效，立法會早前通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，容許指定院校畢業的非本地培訓醫生來港工作五年後免試註冊，惟至今來港人數不多，醫專主席梁嘉傑早前出席傳媒茶敘時表示，修訂後至今只有十多名經特別註冊的非本地培訓醫生正接受評核。

被問到有否為「搶人才」訂立目標，盧寵茂表示，如短時間內可以吸引到100名醫生則可以顯示到局方有能力吸引到人才，「能夠有100個，我覺得就有能力200個、500個，甚至將來2000個。」

盧寵茂承認現時離目標有很大差距，修訂條例後只有十多人願意來港，但認為此與疫情「封關」有關。

移民潮下，香港有人才流失。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

搶人才 提供住房等支援

盧寵茂透露，醫管局下月會派出一個團隊到特別多港人讀醫的地方「搶人才」，首站是英國：「醫管局會派出一個團隊，去一些重點的地方，特別多我們香港的年輕人在海外讀醫的地方。也會提供很多協助，給他們在搬回來的過程中，給予住房或其他各方面支援。」

盧寵茂曾任港大深圳醫院首任院長。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

海外醫生守住英語教學原則

對於有政界聲音建議，直接免試引入內地醫生，盧寵茂則重申，現時引入海外醫生須跟隨條例的原則，即該醫生須有與本港兩大學資歷相若的海外認可醫學資格，「不會因為內地醫生覺得爭議大，最主要是跟我們的原則。」

目前75所免試註冊的外地醫學院，有三間內地大學，即復旦大學、上海交通大學和武漢大學，但均為英語課程。被問及是否守住英語這條線，他解釋海外認可醫學資格的評審範圍不只局限於英語教學的課程，而是要多方面評估該課程與本港兩大學資歷相若，最需要關注的是有無香港人讀，「這個特別註冊，是希望香港年輕人回來。」

▼三批獲承認醫學資格名單▼

