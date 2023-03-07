蔡天鳳案｜當局研綠表購居屋設資產限制　田北辰倡主動查核

名媛蔡天鳳碎屍案揭發死者前家翁名下雖持有加多利山豪宅單位，但仍可透過綠表資格購入居屋單位。房屋局表示，會考慮收緊綠表資格購買居屋的入息及資產限制。立法會議員田北辰今（7日）於港台《千禧年代》表示，當局有責任於出售居屋前，主動查核申請人士的資產情況，包括善用土地註冊處物業買賣的中央資料庫。他又指，當局亦有必要檢視公屋的富戶政策，加強把關，以免有住戶購入物業後丟空公屋單位。



房屋局表示，會檢視公屋租戶以綠表資格購買居屋是否需有入息及資產等限制，或考慮收緊有關安排，但由於較為複雜，需要與房委會討論。(資料圖片)

根據現行機制，公屋租戶以綠表申請居屋，並無入息、資產及物業擁有權的限制。房屋局昨日表示，會檢視公屋租戶以綠表資格購買居屋是否需有入息及資產等限制，或考慮收緊有關安排，但由於較為複雜，需要與房委會討論。

田北辰指，涉事人士被揭發持有豪宅物業，但仍可透過綠表資格購買居屋，他認為有需要堵塞漏洞，因土地註冊處有物業買賣的中央資料庫，認為當局有責任於出售居屋前，主動查核申請人士的資產情況，亦不應以私隱為由推塘，「咁樣喺執法上好多嘢會就住就住」。

事件亦引伸至公屋的富戶政策，住滿十年的住戶，須每兩年申報家庭入息及資產一次，若超額須遷離公屋單位。未住滿十年者則毋須申報，但若接獲舉報，則不論其居住公屋年期，仍須遷離。他認為，有需要檢討富戶政策，因目前機制難掌握未住滿十年者的資產狀況，「如果只靠舉報，點知道有幾多人喺頭十年住緊公屋，但買咗樓？」

他續說，本港住屋問題嚴峻，亦要興建過渡性房屋及簡約公屋應急，質疑容許有人購入物業後丟空公屋單位的做法諷刺，認為當局有責任加強把關。