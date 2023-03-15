近2800公屋富戶瞞報資產僅10宗判監 謝偉俊怒斥：係咪天無眼？

名媛蔡天鳳碎屍案牽引出案中有疑犯名下雖持有加多利山豪宅單位，仍透過綠表資格購入居屋單位，引起社會嘩然。政府指過去4年，合計約2800個公屋住作瞞報資產，當中10宗個案判監。立法會選委界議員謝偉俊今日（15日）斥房屋署資產審查制度等存在漏洞：「香港呢片天，係咪天無眼？」。



會上有多名議員關注公屋戶虛報或拒絕申報資產的罰則，詢問當局會否立即更改房屋條例，但房屋局局長何永賢僅回應：「檢討中」。田北辰對何的回應表示憤怒。



謝偉俊在立法會會議上提出口頭質詢，要求政府交代過去4年曾經抽查多少個公屋住户資產狀況？成功揭發在本港或其他地方擁有物業或超額資產住户數目及百分比？房屋署方有何跟進？有多少被揭發人士遭檢控及罪成？等連串問題。

何永賢回應指，18-19年度至20-21年度期間，當局平均每年審查23萬個公屋戶入息申報表，以釐定其租住資格及繳交租金費用等，而專責小組每年就不少於6千個個案作深入調查，包括向土地註冊處查詢有關公屋戶在港是否有住宅。過去4年間，每年平均揭發690宗隱瞞擁有物業或家庭總資產超過限額個案，佔整體申報表0.3% ， 其中526宗定罪、10宗被判監。

謝偉俊：政策有漏洞 不報海外資產成「公開秘密」

對於過去4年合計揭發2800宗住戶瞞報物業或資產超標個案，但定罪判監個案僅得10宗，謝偉俊怒斥制度如同向「公屋富戶」提供「雙重福利」：「先畀佢呃住房屋咁多年，再送佢走」，他指政府的房屋政策有漏洞，不用申報海外資產已成「公開秘密」：「有多少公屋戶在內地有小別墅，有億半身家的人，在香港霸公屋、居屋、擁有內地公司」，他直言：「香港呢片天，係咪天無眼？」

選委界江玉歡及民建聯葛珮帆均追問政府會否立即更改房屋條例以堵塞現有漏洞，惟何永賢僅以「檢討中」回應。

田北辰不滿政府事事皆以「檢討中」作回應

實政圓桌田北辰對此感到十分憤怒，會後向記者表示：「罰則又檢討、綠表又檢討…我好有意見，每次出事都係『全面性檢討』」，他認為房屋署可將內部查審機制與土地註冊處的登記機制合併，即可每天檢視是否有公屋戶進行房屋交易。