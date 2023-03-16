盧寵茂續訪京行程訪衞健委及中醫藥管理局　談基層醫療中醫藥發展

醫務衞生局局長盧寵茂率領代表團訪京，今日（16日）分別拜訪國家衞生健康委員會及國家中醫藥管理局，分別介紹香港去年公布的《基層醫療健康藍圖》、以及本港正推展中醫醫院、及政府中藥檢測中心的建設工作。



▼3月16日 醫務衞生局局長盧寵茂率領代表團訪京▼



盧寵茂率領代表團訪京，今日聯同衞生署署長林文健、醫衞局副秘書長李力綱和醫院管理局主席范鴻齡等人，拜訪國家衞生健康委員會及國家中醫藥管理局。

盧寵茂與國家衞健委副主任曹雪濤會面期間，介紹《基層醫療健康藍圖》，並談及施政報告中提到香港特別行政區政府會繼續提升公營醫院服務、加強醫護人手供應、進一步推動中醫藥發展和促進香港與粵港澳大灣區其他城巿的醫療合作等。

盧寵茂表示，國家衞健委一直支持醫衞局、衞生署和醫院管理局的工作，特別是香港去年經歷第五波疫情期間，衞健委各領導關心香港情況，不但短時間內協調保障香港的醫療物資供應、送贈抗疫中成藥，更安排多位專家親赴香港助力特區政府研判疫情發展，提供抗疫意見。

盧寵茂也與國家中醫藥管理局黨組書記、副局長余艷紅教授和副局長黄璐琦教授會面，並介紹特區政府正推展中醫醫院、及政府中藥檢測中心的建設工作，以期在2025年起分階段啓用。

盧寵茂指，中醫藥一直是香港醫療系統的重要部分，抗擊疫情期間也充分展示中醫藥優勢，特區政府會進一步推動香港中醫藥全方位的發展，鞏固中醫藥在香港醫療系統的定位，並會制定整體中醫藥發展藍圖。