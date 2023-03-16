消費券｜八達通已失效或遺失須再登記　17個港鐵站設大使解答疑難

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】政府連續三年派發消費券，第一期3,000元消費券將在4月16日派發，若市民去年登記的八達通卡，已退還、遺失或失效，便須更改登記紀錄，否則不能領取金額。八達通公布，即日起至4月15日，在17個港鐵站新增八達通服務大使，為市民解答相關疑問。



▼八達通消費券須知事項▼



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若逾期後提交更新資料 將延遲收到消費券

政府早前公布，將在4月16日派發新一輪3,000元消費券，選用八達通的市民毋須重新登記，只須準備去年登記的八達通卡，便可在當日拍卡領取消費券。

若市民登記的八達通卡已退還、遺失或失效，便須更改登記紀錄，否則政府將按紀錄存入至該八達通卡。雖然逾期後提交更新資料，政府仍會與八達通跟進，但市民將無可避免會延遲收到消費券。

八達通在17個港鐵站設服務大使

八達通公布，為更便利市民領取消費券，即日起至4月15日，每日早上8時至下午5時，在17個港鐵站新增八達通服務大使，以解答相關查詢，包括以下各港鐵站︰

港島線︰柴灣

東涌線︰青衣

荃灣線︰荃灣、佐敦、美孚、深水埗

觀塘線︰樂富、油塘、藍田、石硤尾

東鐵線︰上水、沙田、大圍、粉嶺

屯馬線︰屯門、美孚、天水圍

將軍澳線︰油塘、坑口



▼八達通「不合資格消費」查詢▼

