消費券2023｜長者首日到臨時中心登記八達通樂悠咭：無諗我哋需要

政府將再向市民派發消費券，財政司司長陳茂波昨公布詳情，首輪3,000元將於下月16日發放，若市民的支付工具帳戶已失效或遺失，自今日（11日）起至本月29日可到臨時服務中心更新登記資料。

臨時中心在上年派發消費券後已關，今天重開首日，陸續有市民前往查詢或重新辦理登記手續，當中又以長者佔多數，主要是八達通的長者卡轉成樂悠咭，致無法繼續領取消費券，打熱線沒人接，唯有親臨辦理，埋怨「完全無諗過我哋長者嘅需要」。



記者今日下午2時許到位於太子始創中心的消費券臨時服務中心視察，現場人流不算多，未見人龍。而前來辦理手續的市民普遍年過60歲，大部分市民可在10至15分鐘內完成登記手續。

八達通長者卡轉樂悠咭要重新登記消費券

鄭先生表示，由於以往登記的支付工具為八達通長者卡，但現時轉用樂悠咭，已將當時登記的八達通退回，所以到臨時服務中心為樂悠咭重新作登記。他又指，曾撥打過中心的熱線電話，但都是線路繁忙，他稱不懂上網，唯有直接到臨時服務中心尋求協助：「佢哋好快幫我整好，今日又唔多人，成個過程都唔使10分鐘。」

已轉用樂悠卡的鄭先生表示，已將當時登記消費劵的八達通退回，所以到臨時服務中心為樂悠咭重新作登記。（盧翊銘攝）

人流不多僅10分鐘辦理

陳先生同樣表示，以往登記的支付工具為長者卡，但現時已轉用樂悠咭，故需重新登記帳戶。他笑指今日為首天有登記服務，亦適逢周末，本以為要排隊：「嚟到見無咩人，好快脆就整好。」他認為期間過程順利，只需10分鐘內便完成手續。

陳先生則笑指今日為首天有登記服務，亦適逢周末，本以為要排隊：「嚟到見無咩人，好快脆就幫我整好。」（盧翊銘攝）

長者找臨時中心地址亦有困難

盧伯伯亦因八達通已經轉為樂悠咭，要重新登記消費券，但前來臨時服務中心的過程困難重重，幾經波折：「佢哋個熱線電話打極都打唔通，我又唔識上網，我連呢到個地址都差啲搵唔到。」

他質疑政府鼓勵長者轉用樂悠咭，卻要重新登記消費券的做法不合理，認為未有顧及長者需要：「後生就梗係個個都識整啦，我覺得佢（政府）完全無諗過我哋長者嘅需要。」

盧伯伯質疑政府鼓勵長者轉用樂悠卡，卻要重新登記消費券的做法不合理，認為未有顧及長者需要。（盧翊銘攝）

盧伯伯又補充，到場後亦因職員未熟悉登記手續，令過程不太順利：「職員話登記成功後會收到個確認短信，佢叫我喺到等，我等咗成15分鐘佢先話我知，原來要4至5日後先會收到。」

上年領取消費券工具失效需重新登記

下月發放的消費券，政府規定市民不用轉會都可自動獲發第一批的3,000元，不過，如市民的儲值支付工具已失效／遺失／退回，就要更改領取工具的資料，可到消費券計劃網站下載「更改登記資料申請表格」，又可致電熱線185000、電郵或傳真方式，以索取表格。

樂悠咭才享有2元乘車優惠

樂悠咭自2022年6月起開始接受登記領取，緣於2020年時任特首林鄭月娥宣布長者2元交通優惠，擴展到60至64歲人士。時任勞褔局局長羅致光在2021年6月就宣布，為免在適用人士增加後，令優惠被濫用，故強制長者雖實名登記使用長者優惠，要求60歲以上人士登記使用樂悠咭。而現有的長者八達通卡﹕就會在將來不能再享有長者2元的交通優惠。



因此，若然去年登記消費券的長者，如果以長者八達通卡領取消費券，到現已轉用樂悠咭，就要重新登記才可繼續領取新一輪消費券。

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼

