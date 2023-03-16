復活節｜全面復常首個長假　東瀛遊逾200團赴日本　擬增聘2成員工

疫情肆虐逾三年後，本港及旅遊業也終踏入復常。東瀛遊今日（16日）表示，復活節市況比想像中理想，將有逾200團出發往日本，而目前生意額已回升至疫情前的五成。



因應未來業務持續向好，東瀛遊計劃增聘兩成員工，執行董事禤國全期望文體旅局及旅監局，可加開課程及加快領隊發牌速度，以緩解人手壓力。他又指，隨著2024年航空運力全面恢復，團費屆時將有下調空間。



虧損較前一年大幅收窄53%

東瀛遊今日公布，自去年6月日本首團出發後，去年虧損已較前一年大幅收窄53%，隨著世界各地開關，今年3月增長顯著，其中日本最受歡迎，其次為泰國、韓國、內地及長線團，復活節檔期並將有超過200團出發往日本。

大阪包機400個機位不足一周已售罄

東瀛遊表示，復活節的市況比想像中理想，早前推出的大阪包機共400個機位，在不足一周已售罄，多個四月出發的日本賞花團及立山黑部團，亦一早爆滿，估計四月的報團數字，將為疫情後的最好表現。

至於香港與內地全面通關，高鐵亦陸續恢復長途服務，東瀛遊推出的內地團，反應同樣理想，其中華東8天團共30多團亦旋即滿額。

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生意額回復至疫前五成 料第二季再升至七成 團費有下調空間

東瀛遊執行董事禤國全表示，目前生意額已回升至疫情前的五成，預料第二季將升至七成，目標2024年底恢復疫前水平。惟各國機場的人手未恢復，影響航班數量，他估計今年7月航班量可再增兩成，2024年第三季運力將全面恢復，屆時團費將有下調空間。

領隊人手仍緊張 冀當局加開牌照課程及加快發牌

雖然已由疫情期間的160名員工，增聘至310人，但他認為人手仍然緊張，因新員工未獲發領隊牌照，部份舊員工則尚未續牌，故期望文體旅局可加開牌照課程，旅監局亦可加快發牌速度，以緩解人手壓力。他計劃再增聘兩成員工，不過明年若完全恢復業務，則需要600個員工。

至於其他業務方面，禤國全透露大阪的酒店，在疫情停業兩年後，目前已回復近九成的入住率，而2020年在沖繩開業的酒店，冬季亦錄得七成入住率。

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